Ziraat Bankası hesabı olanlara kötü haber! Ziraat Mobil çöktü! Ziraat Bankası ne zaman düzelecek?

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlara kötü haber! Ziraat Bankası sabah saatlerinden itibaren erişim problemi yaşıyor! Ziraat Mobil ile başlayan çökme işlemleri ATM kadar sıçradı! Ziraat Bankası internet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM erişim sağlanamıyor. Bir çok Ziraat Bankası kullanan vatandaşlar "Ziraat Bankası ne oldu, Ziraat Bankası ne zaman düzelecek" sorusuna cevap arıyor. Peki Ziraat Bankası ne oldu? Ziraat Bankası hacklendi mi?

Ziraat Mobil çöktü!

En çok kullanılan banka ve banka uygulamaları arasında yer alan Ziraat Bankası 5 saati geçen zamanda erişim sağlanamıyor. İlk olarak Ziraat Bankası SMS problemi olarak lanse ettiği hatası şu saate kadar giderilemedi. Ziraat Mobil çöktü. Hemen akabinde Ziraat Bankası internet bankacılığı web servisleri çöktü! Son olarak Ziraat Bankası ATM işlemlerin yapılamadığı bildirildi.

Ziraat Bankası hacklendi mi?

Sosyal medyada Ziraat Bankası siber saldırı olduğunu ve hacklendiği dile getirdi. Ziraat Bankası yetkilierinden aldığımız cevaba göre herhangi bir hacklenme söz konusu değil. Ziraat Bankası " Tüm çalışanlarımız çöken uygulamayı düzeltmek için çalışmakta" açıklaması geldi. Ziraat Bankası hacklenmesi söz konusu olmadığı da belirtildi.

Ziraat Bankası ne zaman düzelecek?

Ziraat Bankası resmi kanallarından net bir düzelme saati vermedi! Ziraat Bankası ne zaman düzelecek sorusu için net bir cevap olmasa da en yakın zamanda düzelecek açıklaması yapıldı.

Maaş günü çöktü!

Çalışanların maaş günü olarak bilinen ve bir çok vatandaşın maaş alma günü olan ayın 15'inde Ziraat Bankası çökmesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kira ödeyecekler, borç ödeyecekler, ödeme bekleyenler ve ödeme alacaklar için Ziraat Bankası 15 Şubat'ta çökmesi vatandaşları çok üzdü. Ziraat Bankası hesabı olanlar hızlı bir şekilde düzeltilmesini istiyor.

ATM problemi korkutuyor!

Ziraat Bankası mobil ve internet bankacılığı çökmesi normal olarak karşılansa da en büyük şok ATM'de yaşanıyor! ATM çökmesi tüm Ziraat Bankası müşterilerini korkutuyor.