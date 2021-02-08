Ziraat Bankası Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Nakit Para Sürprizi

Ziraat Bankası da kamu bankalarından biri olduğu için vatandaşlara;

Uygun faizli temel ihtiyaç kredi tanımlamaları,

Var olan kredilerin taksitlerinin ertelenmesi,

Yeni çekilen kredilerde taksit erteleme gibi fırsat sunumları gerçekleştirmiştir.

Bankada salgın şartlarına uygun mesai saatlerine de geçilmiş durumdadır. Böylelikle vatandaşlar için şubeye gitmek zorunda kalmadan yapılması mümkün olan işlemlerin sayısı artırılmıştır. Geçtiğimiz günlerde banka, müşterileri için nakit para hediyesi tanımlayacağının duyurusunu da gerçekleştirmiştir.

Ziraat Bankası’ndan Nakit Para Hediyesi Geldi

Vatandaşların Ziraat Bankası nakit para hediyesi alabilmeleri için belli şartları sağlamaları istenmektedir. Bu sayede hem kimlerin nakit para alabileceği kesinleşmiş olacaktır. Aynı şekilde gelen açıklamalar ne kadar nakit para alımı sağlanabileceği konusunu da aydınlığa kavuşturacaktır.

Bireylerin Ziraat Bankası üzerinden nakit para hediyesi alabilmeleri için bankanın müşterisi olmaları gerekmektedir. bu avantaj sadece aktif banka müşterileri için tanımlanmaktadır. Müşterilere verilen bu artı, bankanın kullanım oranlarını artırma amacından ileri gelmektedir. Çünkü ellerinde kart olduğu halde pasif olan banka müşterilerinin sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır. Kampanya kapsamında ödemeler Bankkart Mobil üzerinden anlık bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Nakit Para Hediyesini Kimler Alabilecek?

Ziraat Bankası nakit hediye kampanya

detayları gelmeye başlamıştır. Öncelikle daha önce de vurgulandığı üzere bu hediyeden sadece banka müşterileri istifade edebilecektir. Ancak banka müşterileri bakımından da bir özele indirgeme durumu söz konusudur. Kişilerin;

Aktif kullanıcı olmaları,

Kartlarını 5 -14 Şubat tarihlerinde kullanmaları,

Alışverişlerde Ziraat Bankası kartının değerlendirmeleri gerekmektedir.

Merak edilen

Nakit para hediyesi konusunda verilmiş olan tarihler en önemli noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca hediye alışveriş miktarına göre de değişim gösterecektir. Bundan ötürü maksimum hediye miktarını elde etmek isteyen vatandaşların harcama miktarlarını artırmaları önerilmektedir. Yatırımlar başvuru aranmaksızın otomatik bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Hediye TL Ayrıntıları Belli Oldu

Ziraat Bankası kullanıcıları için başlatılmış olan kampanya detayları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştur. Banka, duyuru için SMS kanallarını tercih etmiştir. Bu sayede müşteriler kendilerine özel olan kampanya detaylarını zahmetsiz bir şekilde öğrenmiş olmaktadır. Ancak verilen tarihler arasında alışveriş yapmak da kimi yerlerde hediye için yeterli değildir. Çünkü banka, detaylarda alışveriş alanlarını da belirtmiştir. Buna göre hediye için;

Elektronik,

Saat,

Giyim,

Çiçek,

Kitap,

Kırtasiye,

Kozmetik,

Kuyum gibi alanlarda kartların kullanılması gerekmektedir.

Kullanımlar konusunda online sistemler hakkında bir tanımlama gerçekleşmemiştir. Buradan da kampanyanın hem online hem de fiziki olan alışverişlerde geçerli olduğu anlaşılmış olmaktadır.

Ziraat Bankası Avantaj Sunumlarına Devam Ediyor

Bankanın açıklamaları hediye tutarları ile devam etmektedir. Verilecek olan hediye alışveriş miktarlarına paralel olarak değişim göstermektedir. Maksimum tanımlanacak olan miktarlar ise 50 TL olarak açıklanmıştır. Ziraat Bankası hediyeleri verilen sektörlerdeki; 750 TL’ye varan alışverişlerde 25 TL, olarak tanımlanmıştır.

Banka kullanıcıların verilen tarihler arasında 750 TL’lik alışverişlerini birden çok kere tekrarlamaları mümkündür. bu neden yüzünden banka gereken açıklamalarını yinelemiştir. Her 750 TL’lik alışverişten sonra alınabilecek 25 TL toplamda iki kez temin edilebilecektir. Bu da maksimum hediye miktarının 50 TL olarak tanımlanması anlamına gelmektedir. Bankanın hediyelerin yanı sıra;