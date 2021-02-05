Ziraat Bankası Genel Müdürü Faizlerin Düşeceği Tarihi Açıkladı! Kredi Faizleri Ne Zaman Düşecek?

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, geçmiş dönemde bankacılık sektöründe gösterilen başarılardan ve 2021 yılı beklentilerinden söz etti. Yaptığı yazılı açıklamada değerlendirmelerde bulunan Aydın önümüzdeki aylarda kredi faiz oranlarının ne durumda olacağı ile ilgili tahminlerde bulundu.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Türkiye'deki bankacılık sektörü ve Ziraat Bankası'nın faaliyetleri ile ilgili önemli bilgiler veren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, koronavirüs salgınının bankacılık sektörünü nasıl etkilediği ile ilgili konuştu. Mart ayından beri kredi kullanımlarında %35 oranında artış yaşandığını ve bu artışla birlikte bankacılık sektörünün ekonomiye büyük destek verdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri Türkiye'nin dünya çapında büyüyen iki ülkeden biri olduğunun altını çizdi.

Aydın, pandemi boyunca bankacılık sektöründen beklenen şeylerini hayata geçirildiğini dile getirerek bunun yaşanmasında kredi kullanımlarının artmasının büyük payı olduğunu belirtti. Piyasaların 2020 yılının son döneminden itibaren büyük bir toparlanmaya girdiğini ve 2021 yılının devamında da bu iyileşme sürecinin devam edeceğini söyledi.

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Yazılı açıklamasının devamında 2021 yılının geri kalan döneminde piyasaların nasıl olacağını değerlendiren Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, iyileşmenin devam edeceğini ve enflasyon ve faizlerin gerileyeceğini öngördüklerini açıkladı.

UZMANLAR KARARSIZ

Hüseyin Aydın'ın ifadelerinin aksine Doç. Dr. Evren Bolgün, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından yayınlanan faiz metninde “uzun müddet sıkı duruşa devam” ifadesinin bir süre faiz indirimi yapılmayacağını işaret ettiğini belirtti. Hatta yüksek ihtimalle Temmuz'a kadar faiz oranlarında değişiklik olmayacağını vurguladı. Avantajlı kredi imkânlarının ancak yılının ikinci yarısından itibaren görülebileceğini tahmin etti.