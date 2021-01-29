Ziraat Bankası Faizsiz Komisyonsuz 5 Milyon Liraya Kadar Kredi Verecek! Hem De 7 Yıl Vadeli!

Yeni yılda yaptığı kredi kampanyalarıyla kendinden sık sık söz ettiren Ziraat Bankası bir yeni kampanyaya daha imza attı. 7 yıl vade ile faizsiz komisyonsuz kredi vereceğini açıklayan banka kredi çekmek isteyen vatandaşları sevindirdi.

Çiftçilere özel olarak hazırlanan bu kredi paketi çiftçilere çeşitli avantajlar sağlayacak ve nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.

Tasarruflu Sulama Kredisi adı altındaki bu pakete ilişkin detaylar Ziraat Bankası tarafından açıklandı. Peki kimler bu krediden yararlanabilir?

Ziraat Bankası “Tasarruflu Sulama Kredisi”ni tanıttı. Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf tarafından yapılan açıklamayla kredinin detayları belli oldu. Yaptığı açıklamada tarımda sulamanın önemine vurgu yapan Pişmaf, geleneksel sulama yöntemlerinin hem su israfına hem de toprak kaybına sebep olduğunu belirtti. Ziraat Bankası tarafından oluşturulan Tasarruflu Sulama Kredisi sayesinde bu konuda yepyeni bir dönemi başlattıklarını dile getirdi.

ZİRAAT BANKASI'NDAN ÇİFTÇİLERE FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ

Çiftçiler Ziraat Bankası'ndan alacağı bu kredi ile hem bitkilere ihtiyaçları kadar su verecek hem de yeterli miktarda su kullanımı sağlayarak tasarruf yapacak. Bu sayede çiftçilerin masrafları giderek azalacak.

5 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ İMKANI

Ziraat Bankası’nın oluşturduğu kredi kampanyası sayesinde müşteriler satın alacakları sulama sisteminin fatura bedelinin tamamı kadar kredi kullanma imkânına sahip olacaklar. Yurt içinde üretilmiş sulama sistemlerini alacak olan üreticilere 5 milyon liraya kadar kullanacakları kredilerin faizinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını açıklayan Pişmaf, kredilerden komisyon alınmayacağını da belirtti.

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

•Ziraat Bankası'nın oluşturduğu Tasarruflu Sulama Kredisi’nden yararlanmak isteyen kişilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olması ve tarımsal üretim yapması gerekmektedir.

•Ziraat Bankası tarafından oluşturulan Tasarruflu Sulama Kredisinden yararlanan çiftçiler, damla ve yağmurlama sistemi ihtiyaçlarını kolayca giderecek.

•Çiftçilerin alacağı sulama sisteminin fatura bedelinin tamamı için kredi sağlanacak.

•Vatandaşların yurt içinde üretilmiş sulama sistemlerinin satın alması durumunda 5 milyon liraya kadar faizsiz komisyonsuz kredi sağlanacak. Faiz ödemelerinin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve vatandaşın ödemesi gerekmeyecek.

•Ziraat Bankası tasarruflu sulama kredisi için 7 yıla kadar vadelendirme seçenekleri sunulacak.

ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KREDİYE NASIL BAŞVURULUR?

Ziraat Bankası'ndan Tasarruflu Sulama kredisi almak isteyen vatandaşların öncelikle yetkili bir ziraat mühendisine proje hazırlatması gerekmektedir. Ardından Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine bu projeyi götürüp başvurularını onaylatacaklar. Son olarak Ziraat Bankası'na gidip kredi başvurularını gerçekleştirecekler.