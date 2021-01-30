Ziraat Bankası Faizsiz 84 Ay Vadeyle Kredi Verecek

Ziraat Bankası kredileri vatandaşların ceplerine destek olmak gibi bir özellik göstermektedir. Banka, özellikle salgın yüzünden ekonomik olarak kötü etkilenen vatandaşlara özel kampanya sunumlarını devam ettirmektedir.

Yeni kredi paketlerinin açıklanması,

Esnaflara özel ek nakit desteğinin gelmesi,

Vade sayılarının artırılması bu durumun kanıtlarındandır.

Bankanın resmi internet sitesinde duyurusunu yaptığı yeni kredi sistemleri kısa süre içerisinde ses getirmektedir. Zira hemen herkes tarafından kullanılabilecek olan 150 bin TL krediye bakarak bu durum anlaşılmaktadır. İşte bankanın yeni kredi olanakları ve kredi için sağlanmasını istediği şartlar.

Ziraat Bankası Faizsiz Kredi Rekoru Kırıyor

Devlet hibe programları farklı başlıklar altında sunulmaktadır. Ülkemizde son yıllarda şehre göç edenlerin sayısı giderek artmaktadır. Bu durum gerek demografik yapı gerekse üretim açısından ciddi sıkıntıların oluşmasına neden olmaktadır. Ziraat Bankası tarafından desteklenen “Köyde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var” projesi köye yapılacak göç hareketinin başlangıcıdır.

Vatandaşlar köyde yaşama geçiş yapmak istemeleri halinde bankadan faizsiz olarak kredi temin edebilecektir. Üstelik kredide sadece faiz değil ipotek de bulunmamaktadır. Burada ana amaç;

Köyde yaşamak isteyenlere fırsat sunmak,

Köy yaşamını özendirmek,

Ekonomik istikrara katkıda bulunmak olarak açıklanmaktadır.

Proje kapsamında kredi almak hemen herkes için mümkündür. Ancak yine de belli başlı temel şartlar belirlenmiş durumdadır.

150 Bin TL’ye Kadar Kredi Verilecek

Ziraat Bankası 150 bin TL kredi

imkanından istifade ederek köy yaşamını daha kolay hale getirmeleri de mümkündür. Zira köyden kente göçün en önemli nedenlerinden biri olarak ekonomik yetersizlikler gösterilmektedir. Ziraat Bankası ortaklığı ile elde edilecek olan kredi sayesinde bu sıkıntının ortadan kalkması beklenmektedir. Köyde ikamet etmek isteyenler kredi çerçevesinde;

Barınma,

Yakacak,

Geçim sıkıntılarının büyük bir bölümünü temin etmiş olacaktır.

Vatandaşların

Hali hazırda konutları bulunanlar krediyi tamamen işleri için de değerlendirebilmektedir. Banka konuyu yakından takip edecektir. Bu nedene bağlı olarak kredi nakdinin farklı alanlarda kullanılması mümkün değildir. Kredinin maksimum rakamlar üzerinden alınmasına yönelik bir şart olmadığının da altı çizilmektedir.

84 Ay Vade Uygulanacak

Kredi teminlerinden sonra en büyük sorunlar geri ödeme aşamasında kendini göstermektedir. Zira vatandaşlar yüksek taksit oranlarını özellikle salgın zamanı denk getirememiştir. Bu da;

Borç kapatma kredileri,

Borç transfer işlemleri,

Kredi borcu erteleme konularının gündeme gelmesine neden olmuştur.

Ziraat Bankası kredi ödemeleri açısından da katılımcılarına destek olmaktadır. Kredi çekenler maddi durumları çerçevesinde vade miktarını 84 aya kadar çıkarabilmektedir. Kredi alımlarında ay bazında yükselme olması aylık taksit miktarlarını düşürmektedir. Bu da otomatik olarak yaşanacak olan ödeme sorunlarının giderilmesi anlamına gelmektedir. Hazırlanan ödeme planlarında da müşteri onayı olduğundan sistemden istifade edenlerin rahat ödeme yapmaları hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Başvuru Ekranı

Kişilerin Ziraat Bankası kredi başvurusu yapabilmeleri için;

18 yaşın üzerinde olmaları,

Hibe para desteği temin etmek için başvuru yapılan ilde ikamet edilmesi,

Başvuru zamanından itibaren faal şekilde küçükbaş hayvancılığı yapılıyor olması (Önceden yapmış olanlar da şartı sağlamaktadır.),

İşletmedeki dişi küçükbaş sayısının minimum 100 adet olması şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Sayılan şartları sağlayan vatandaşlar kredi başvurularında şahsi şekilde hareket etmek zorundadır. Kredi başvurularının Ziraat Bankası üzerinden yapılmadığının altı çizilmektedir. Krediye başvurmak isteyenler ikamet ettikleri yerde bulunan Tarım İl Müdürlüğü’ne gitmelidir. Müdürlük binalarında çalışan personeller başvuru sisteminin işlet hale gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca ek belge taleplerinin olması halinde de bu alanlardan bilgi temin edilmesi mümkündür.