Ziraat Bankası 6 Ay Geri Ödemesiz 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlattı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilmekte olan 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi başvurusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 2020 yılının Nisan ayı içerisinde başlatılmış olan kampanya belirli şartlar altında halen daha sürüyor. Krediler ile birlikte milyonlarca vatandaş bu zorlu süreçte ekonomik açıdan rahat bir nefes alacak. Geri ödemelerin başlama tarihleri ise kredinin çekildiği süreden 6 ay sonrasına tekabül edecek.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilecek olan 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredi başvurusu için üst limit 10 bin lira olacak. Evine 5 bin liradan daha fazla ücret girmeyen kişilerin başvuruda bulunabileceği 10 bin lira 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu, mobil uygulama ya da internet şubesi aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Korona virüs salgını tedbirleri gereği başvuru yapmak isteyen bireyler banka şubelerinden değil mobil bankacılık ve müşteri hizmetleri üzerinden işlemleri yerine getirebilecek. Belirlenmiş olan üst limit ise 10 Bin TL olacak. İhtiyaç kredisinden fayda görmek isteyen bireyler 10 bin TL’den fazla kredi çekemeyecek.

Bankalar yapılan başvuruları belirli seçenekler altında değerlendirmeye alacak. Başvuruların ve taleplerin toplanmasının ardından şartlara uygun olan kişilere kısa bir süre içerisinde talep edilenanında sunulacak.

Başvurular sonucunda çekilebilecek olan krediler için ise belirli ödeme şartları ve koşulları belirlenecek. Bireyler çekmiş oldukları kredi miktarına göre aylık ödemelerini belirleyecek. Banka tarafından koyulmuş şartlar altında bireyler ödemelerine 6 ay sonra başlayacak. 2021 yılı içerisinde de ihtiyaç kredisi kampanyasının devam etmesi bekleniyor. Korona virüs salgınının etkilerinin yavaş yavaş azalması ile birlikte de kredilere talep eskisine göre daha düşük olarak gözlemlendi.

Geri Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Bankalardan çekilebilecek ihtiyaç kredisi üst limiti 10 bin TL olarak belirlendi. Çekilmek istenen kredi doğrultusunda bireylerin ödemeleri de 6 ay sonra başlayacak. 2020 yılı içerisinde meydana getirilmiş olan bu kredi fırsatından bu zamana kadar milyonlarca kişi faydalandı. Genel olarak 2021 yılı içerisinde de kredilerin devam etmesi bekleniyor. Kredilerin geri ödemesi hakkında çeşitli bilgilendirmelere de şu şekilde yer verildi:

10.000 Lira kredi çekenler için: İlk 6 ay ödeme yok. Devamında ise 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 lira kredi çekenler için: İlk 6 ay ödeme yok. Devamında ise 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 lira kredi çekenler için: İlk 6 ay ödeme yok. Devamında ise 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

Belirlenmiş olan şartlar gereği milyonlarca kişi kredi fırsatından faydalana bilmek adına başvurularını gerçekleştirdi. Yapılan başvuruların en kısa süre içerisinde olumlu bir şekilde sonuçlanması da bireyleri memnun eden durumlar arasında gözlendi. Kredi ödemeleri konusunda sağlanan avantajlar ve fırsatlar da birçok kişiyi memnun etti.