Ziraat Bankası 6 Ay Geri Ödemesiz 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi

2020 yılı pek çok açıdan insanların hayatlarının değişmesine neden olmuştur. Yaşanan Covid-19 Salgını sonrasında dünya çapında büyük can kayıpları meydana gelmiştir. Hastalık halen devam ettiği için kayıp sayısı artmaya da devam etmektedir. Süreç içerisinde;

İşyerlerinin kapanması,

Üretimlere ara verilmesi,

Vardiya sistemleri ile üretim oranlarının düşmesi,

Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olması ise ekonomileri kötü etkilemiştir.

Ekonomik zorluklar normalde yardıma ihtiyacı olmayan kesimlerin de yardım almalarına neden olmuştur. Bu bağlamda devlete ek olarak kamu bankaları da ellerinden geleni yapmaktadır. Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi aynı nedenler yüzünden çapı genişletilerek açıklanmıştır.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Kamu bankalarından biri olan Ziraat, pandemi yüzünden acil nakit gereksinimi duyan vatandaşlara oldukça avantajlı kredi sunumları yapmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde ilk vaka Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bundan sonra ise kısıtlamalar yaşanmaya başlamıştır. Ziraat Bankası kısıtlamaların ilk günlerinden itibaren destek sunumlarını gerçekleştirmiştir.

10 bin TL ihtiyaç kredisi bankanın yeni tasarılarından biridir. Böylelikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar oldukça uygun koşullardan kredilerine sahip olabilecektir. Kredinin açıklanacak olan koşullardan çekilmesi halinde en çok 109 bin TL verildiği bilinmektedir. Daha yüksek nakit ihtiyaçları için ise bankanın diğer kredi olanaklarından istifade edilmesi önerilmektedir.

10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Özellikler

Nakde sıkışan vatandaşlar için Ziraat Bankası 10 bin TL İhtiyaç Kredisi sunumu yapılmaktadır. Bu kredinin oldukça geniş kitleler tarafından kullanılması beklenmektedir. Böylelikle piyasada boy gösteren durgunluğun bir nebze olsa azalacağı düşünülmektedir. Kredinin avantajlı olan özellikleri;

Vadesinin 36 aya kadar uzatılabilmesi,

İlk taksit ödemesinde 6 ay öteleme yapılabilmesi,

Kredi faiz oranlarının düşük olması şeklinde açıklanmaktadır

Krediye Kimler Başvurabilecek?

Kredinin beğenilen özelliklerinden bir diğeri de açıklanacak olan katılım şartlarıdır. Zira, krediden istifade etmek isteyen vatandaşların yüksek gelir sahipleri olmalarına gerek yoktur. Zaten bu neden yüzünden kredideki katılım oranlarının ciddi rakamlara ulaşması hedeflenmektedir. Kredi ödemelerindeki öteleme sistemi ise taksitler sırasında sorun yaşanmasının önüne geçecektir.

Kredi ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası kredi şartlarına uyum sağlanması çok önemlidir. Bilmeyenler için bankaların yakın geçmişe kadar neredeyse herkese kredi sağladığının altı çizilmektedir. Fakat bunun sonucunda ciddi bir kriz yaşanmıştır. Zira kredi çekenler çektikleri kredilerin büyük bir bölümünü ödeyememişlerdir. Bundan kaynaklı olarak artık kredi çekecek kişilerin;

T.C. vatandaşı olup olmadığına,

On sekiz yaşını geçip geçmediğine,

Devam eden bir sigortasının olup olmadığına,

Herhangi bir taşınmaz sahibi olup olmadığına bakılmaktadır.

Kredi teminlerinde sorun yaşamak istemeyenlerin kredi notlarının da düşük olmaması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde çekilen bir kredinin ödemelerini aksatanların notları düşmektedir. Bu da 10 bin TL ihtiyaç kredisi başta olmak üzere alternatif kredilerin alımını zor sokmaktadır.

Kredi Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Kredi başvuru sistemleri günümüzde bankadan bankaya değişim göstermemektedir. Sistemlerin teknolojik gelişmeler sayesinde genişlediğinden bahsedilmektedir. Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusunda bulunmak isteyenler;

Bankanın mobil uygulamasından,

İnternet bankacılık sisteminden,

Telefon bankacılığından istifade edebilmektedir.

Bunların yanı sıra kredi başvurularında kullanımı önerilen yöntemlerden bir diğeri de doğrudan şubelere gidilmesidir. Ancak artık mesai saatleri güncellenmiştir. Bu neden yüzünden şubelerden başvuracak olan kişilerin yeni saatlere göre hareket etmeleri istenmektedir. Aynı şekilde başvuru esnasında kimlik belgeleri de bulundurulmalıdır.

Ziraat Bankası kredi sorgulama işlemleri başvurulardan sonra başlamaktadır. Sorgulama için online takip yapılması mümkündür. Zaten sonuçlar kısa sürede açıklandığından takip sorunu yaşanmamaktadır.