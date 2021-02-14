Ziraat Bankası 50 bin TL faizsiz kredi başvurusu başlattı!

Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız bankanın kendi kurmuş olduğu Katılım Bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka politikalarına uygun olmaları durumunda bu banka üzerinden faizsiz olarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sizler de eğer Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve bu krediler de faizsiz olarak işlem yapmak istiyorsanız sadece bu işlemi Katılım Bankası üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası da kamu Katılım Bankası olmasından dolayı sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Faiz yerine banka kar payı oranı alacaktır. Şimdi sizlere bu bankadan kredi başvurusu nasıl yapılır bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası 50 bin TL faizsiz kredi

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyorsa bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Öncelikle kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi politikaları uygun olması gerekli. En az 1100 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması ve bu not haricinde de bir gelir belgenizin olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bu şartlara uygun olmanız ile birlikte kredinizi hemen kullanacaksınız. Gelir belgesi ya emekli olmanız ya da çalışan olmanız durumunda kredi başvurusu değerlendirilir. Çalışan olan kişilerin en az 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olması şartı vardır. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını bu bankadan alma şartı vardır.

Kredi başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonucu verir ve onaylanan kredinizi de kullanırsınız. Üstelik bu bankadan maaş alan kişilerin daha yüksek limitler de Kredi kullanacağını söyleyebiliriz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmaya giderken banka kredi için sizden kimlik ve gelir belgenizi isteyecektir. Sizlerde Bu belgeleri götürdükten sonra Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi değerlendirmesi olumlu olursa da aynı gün içerisinde kredinizi kullanabilirsiniz. Eğer daha önce bu banka üzerinden bir kredi kullandıysanız da 20 bin TL'ye kadar mobil uygulama üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz. Banka ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de faizsiz olarak sizleri imkan sağlamaktadır. İhtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vade ile işlem yapabilirsiniz. Ayrıca ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanınız vardır.