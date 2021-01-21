Ziraat Bankası 2021 ilk kredi kampanyası başlattı! 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

Bankanın konut kredilerinde birden fazla çeşit kredi kampanyası bulunmaktadır. Çalışan kişilere ayrı emekli olan kişileri ayrı ve 0 ev alacak olan kişilere ayrı faiz oranları ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Eğer Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi ile ev almak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız durumunda kredinizi onaylayabilir ve hemen aynı gün içerisinde tapu işlemleri için ekspertiz isteyebilirsiniz. Şimdi sizlere Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kredi başvuru şartları nelerdir? Bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu

200.000 TL 120 ay vade ile kredi kullandığınızda 3557 TL aylık ödeme yapılmaktadır.

300.000 TL 120 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullandığınızda ise 5336 TL aylık ödemesi yapılmaktadır.

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası müşterilerine en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Sizlerde eğer Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi kullanmak istiyorsanız 120 ay vadeye kadar konut kredinizi için başvurunuzu Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin gelir belgesinin olması ve banka kredi notunun 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda emekliye özel konut kredisi kampanyasından yararlanabilir. Çalışan kişilerde en az 6 aylık sigortalarının olması durumunda kredi kullanabileceklerdir. 120 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 1.47 faiz oranı ile işlem yaparsınız. Eğer alacağınız ev 0 ise banka sizlere 1.42 faiz oranı ile kredi imkanı sağlamaktadır.

Alacağınız konut kredilerinde banka sizin ekspertiz yerinize göre kredi verecektir. Ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. 500 bin tl değerinde bir ev almak istiyorsanız bu ev için 400 bin TL kredi kullanabilir. 100000 TL'sini ise bankaya teminat olarak göstermeniz gerekmektedir. Banka bazı müşterilerine 180 ay vadeye kadar da kredi imkanı sağlıyor. 180 ay vadeye kadar yapılan krediler genellikle devlet destekli olduğu için emekli ve uzun süredir çalışan olan müşterilere bankanın sunduğu bir hizmettir.