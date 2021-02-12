Ziraat Bankası 100.000 TL çiftçi kredisi kampanyası başladı

Çiftçi olan vatandaşlarımıza en çok kredi desteği veren bankaların başında Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan Çiftçi banka kredi politikalarına uygun olması durumunda kredilerini hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir. Çiftçi olan Vatandaşlarımızın özellikle çiftçi kayıt belgesine kaydının olması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredinizi de hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 100.000 TL çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet destekli Ziraat Bankası çiftçi kredisi başvurusu

Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar çiftçi kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz banka şubelerine giderek şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine kimlik gelir belgesi ve çiftçi belgeleri ile birlikte gittikten sonra kredi başvurusunu yapabiliyor. Banka değerlendirmeyi Genel Müdürlük tarafından yaptığı için aynı gün içerisinde kredi onayı alamazsınız. Bu sebeple kredi başvurusu yaptıktan 1-2 iş günü içerisinde kredi sonucu sizlere gelecektir. Verilen bu krediler hem Ziraat Bankası'nın kendi bünyesinde yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte hem de devlet destekli olarak yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte değerlendirilecektir. Ziraat Bankası üzerinden çiftçi kredisi başvurusu yapacak olan kişiler alacakları Çiftçi kredilerinde 72 ay vadeye kadar kredi kullanabilmektedirler.

Devlet destekli olarak da Ziraat Bankası çiftçi kredisi başvurusu imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası üzerinden çiftçi kredisi kullanacak olan müşteriler devlet destekli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde kullanılabilmektedir. Devlet destekli olarak verilen kredilerde daha önce destek olarak kredi almamış olmanız gerekiyor. Ayrıca genç çiftçi statüsünde olmanız şartı vardır. 40 yaşına kadar olan bir çiftçi iseniz ve daha önce hiçbir destek almadıysanız, 30 bin TL hibe 70 bin TL de faizsiz olarak Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli çiftçi kredisi kullanabilirsiniz. Üstelik bu krediler de banka ilk taksit ödemeniz de 2 yıl erteleme yapmaktadır. Toplamda da 72 ay vade ile sizlere kredi vermektedir.