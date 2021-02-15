Ziraat Bakasında Hesabı Olan Herkes Hesapları Kontrol Etsin! 200 TL Ödeme Yapıldı

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterileri için her zaman olduğu gibi yine cazip fırsatlar sunuyor. Salgın döneminde ise bu sayede vatandaşlara ve müşterilerine destek olmayı amaçlayan Ziraat Bankası’nın yeni fırsatından da birçok vatandaşımız fayda sağlayabilecek.

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası sunduğu avantajları paketlerle bir nebze de olsa pandemi döneminde vatandaşlarımız destek sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası tarafından yeni bir fırsat sunuldu.

Ziraat banka kredi verirken başvuru yapana vatandaşlarımızın ekonomik durumlarına göre krediler sunmakta. Yani emekli olan vatandaşlarımıza özel emekli paketleri, kamu çalışmalarına özel kredi paketleri hatta özel sektörde çalışan vatandaşlarımıza özel fırsatlar bulunmakta.

Ziraat Bankası’nın her kampanyasını ya da SMS ya da e-mail yolu ile alabilirsiniz. Bunun için bankadan bilgilendirme almayı kabul etmiş olmanız gerekiyor.

BANKADA HESABI OLANLAR İÇİN MÜJDELİ HABER

Kamu bankası Ziraat Bankasından kartı olanlara ise müjde geldi. Artık Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlarımız bu kartlarını da nakit olarak kullanabilecek.

Pandemi dönemiyle birlikte de artık birçok vatandaşımız hızlıca nakit para taşıma huyunu geride bıraktı. Alışkanlıklarımızın değiştiği bu dönemde ise teknoloji ve sunulan hizmetler de bizimle birlikte değişiyor. Bu kapsamda da Ziraat kart kullanan vatandaşlarımız artık sadece online alışverişlerinde değil fiziki olarak yaptıkları alışverişlerinde de kartlarını rahat bir şekilde kullanabilecekler.

2500 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞ YAPANLARA ÖZEL FIRSAT

Ziraat Bankası ise duyurduğu yeni kampanyasında Ziraat kart ile 2500 Türk lirası üstünde alışveriş yapacak vatandaşlara 200 TL indirim uygulayacağını duyurdu.

NERELERDE GEÇERLİ?

Ziraat Bankası tarafından yapılan bu indirim ise neredeyse her markada geçerli. Vatandaşlarımız bu indirimi Arçelik ya da Beko gibi ana markalarda kullanabilirler. Tam liste için vatandaşlarımız Ziraat Bankası’nın internet sitesinden kampanya detaylarına ulaşabilirler.