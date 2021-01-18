Yüzde 40 Fiyat Artışıyla En Çok Fiyatı Yükselen Araç Modelleri

Mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi tüm dünya ekonomisini derinden etkiledi. Ülkemizde de vatandaşlarımıza destek verilmesi amacıyla düşük faizli kredi politikası izlendi. Bu durum ise piyasalarda aşırı bir enflasyona sebebiyet verdi. Birçok araç modelinde geçtiğimiz yıla oranla en az yüzde 40 fiyat artışı gözlemlendi. Araçlarını satanlar pişman olurken, yeni araç alacaklar fiyatlar yüzünden hayallerini ertelemek zorunda kalıyorlar. Bu yazımızda Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai, Toyota gibi en çok tercih edilen araç modellerinin geçtiğimiz yıldan bugüne fiyat artışlarını ele alacağız.

FORD

Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites modeli geçtiğimiz yıl Ocak ayında 132 bin 200 liradan satışa sunuluyordu. 2021 yılında satış fiyatı ise 162 bin lira. Yeni yılda Ford markasının en çok tercih edilen Focus modeli Trend x benzinli 230.000 TL, Mondeo modeli ise yaklaşık 370 bin liradan alıcı buluyor.

FİAT

Son yıllarda uygun fiyatları nedeniyle vatandaşlarımız tarafından sıkça tercih edilen Fiat marka otomobillerde de durum aynı. Fiat Egea Hatchback 1.4 geçtiğimiz yıl 111.900 TL liste fiyatıyla satışa sunuluyordu. Bu yıl açıklanan liste satış fiyatlarına göre Easy modeli 139.500 lira iken Urban Plus modeli 170.000 liraya kadar çıkmaktadır. Fiat Egea 1.6 Multijet Easy modeli ise ortalama 205.000 lira üzerinden satışa çıktı.

HONDA

Ülkemizde en çok tercih edilen araç markalarından biri de Japon markası Honda. Markanın en sevilen modeli Honda Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus geçtiğimiz yıl temmuz ayında 212 bin lira üzerinden satışa sunuluyordu. 2021 yılında ise fiyatlar ortalama 330.000 liraya yükseldi. Bu rakamlara göre Honda araç modeli yaklaşık %50 fiyat artışı yaşadı.

Uygun fiyatı nedeniyle ülkemizde oldukça tutulan araç modeli Hyundai’in i20 Hatchback 1.0 MPI Style benzin otomatik yeni yılla birlikte 208.500 lira üzerinden satışa sunuluyor. 100 beygir olan araç 1.0 motor hacmine sahip.

TOYOTA

Aile arabaları arasında en çok tercih edilen markalardan biri Toyota. Fiyat artışlarından etkilenen bir diğer marka Toyota oldu. Tyota Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack benzin otomatik modeli geçtiğimiz yıla göre %40 fiyat artışı yaşadı. Araç modeli yaklaşık 300 bin lira fiyatta alıcı buluyor.

RENAULT

RENAULT marka araçlar diğer araç modellerine göre geride kalmadı. Markanın araçları geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama %35-45 fiyat artışı yaşadı. Megane Sedan 1.3T CeIcon benzin otomatik 140 beygir modeli, 300 bin liradan kendisine alıcı arıyor.

Geçtiğimiz yıldan bugüne araçlarda ortalama %40 fiyat artışı gözlemlendi. 140 bin lira bandında olan araçlar 200 bin liraya çıkarken, 200 bin lira olan araçlar 350 bin lira bandına yaklaştı. Açıklanan enflasyon verilerinden sonra maaşlarına %7-8 zam yapılan vatandaşlar ise isyan ediyorlar. Yeni şartlarda sıfır değil, ikinci el bir araç almak neredeyse imkansız bir hale geldi.

Kulislerde konuşulan iddialara göre hükümet araç fiyatlarını düşürmek için yurt dışından ikinci el araç getireceği yönündeki haberler hakkında da bir gelişme yok. El değmeyen araç fiyatlarına nasıl bir müdahale yapılacak hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sizlerde düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.