Yüzde 0,75 Faizle 60.000 TL Taşıt Kredisi Veriliyor! Honda'dan Yeni Kampanya

2021 sıfır araç kampanyaları vatandaşlarımız tarafından merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz yılın kampanyalarının sona ermesiyle birlikte tüm markalar yeni kampanya hazırlığına başlamıştı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Honda, 2021 yılında sıfır araç satışlarında uygulayacağı kampanyalardan birinin duyurusunu gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle 2021 model araçların üretimi durdurulurken, mevcut kampanyalar 2020 model araçlar üzerinden devam ediyor. Üstelik sıfır Honda Civic Sedan alacak vatandaşlarımıza çok düşük faizle 60 bin liraya kadar taşıt kredisi desteği sunuluyor.

HONDA SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

Japon otomotiv firması 1948 yılından günümüze başarılı otomobil modelleriyle dünya çapında geniş bir üretim ağına sahip. Motosikletten, arbaya, motor, robot hatta uçak bile üreten dev firma 2021 yılı içerisinde ülkemizde uygulanacak ilk kampanyasının duyurusunu gerçekleştirdi. Honda'nın yeni araç modellerinde düşük faizli kredi kampanyası başlatıldı. Sıfır araç alacak vatandaşlarımıza 60 bin lira yüzde 0.75 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunulacak. Örnek hesaplama işlemleri ise şu şekilde olacaktır:

60.000 TL anapara %0,75 faiz oranıyla 12 ay vadeli kullanımda; aylık taksit tutarı: 5.297,30 TL geri ödenecek toplam tutar: 63.567,64 TL şeklinde hesaplanmıştır.

60.000 TL anapara %0,75 faiz oranıyla 24 ay vadeli kullanımda; aylık taksit tutarı: 2.790,90 TL geri ödenecek toplam tutar: 66.981,65 TL şeklinde hesaplanmıştır.

HONDA CIVIC SEDAN FİYATLARI

Honda Civic Sedan modelleri için en düşük fiyat 231.000 TL'den başlamaktadır. En pahalı model ise 777.600 TL üzerinden alıcı bulmaktadır. Honda Civic Sedan 2020 model araçların tüm modellerine ait fiyat listesi şu şekilde:

Civic Sedan 1.6L Benzin Otomatik Elegance 231.300 TL

Civic Sedan 1.6L ECO Otomatik Elegance 282.900 TL

Civic Sedan 1.6L ECO Otomatik Executive 296.700 TL

Civic Sedan 1.5L VTEC Otomatik Elegance 297.100 TL

Turbo Benzin Otomatik Executive + 316.600 TL

Civic Hatchback 1.5L VTEC Otomatik Sport 305.400 TL

Turbo Benzin Manuel Sport + Güvenlik Paketi 313.900 TL

Turbo Benzin Otomatik Sport + 331.100 TL

Turbo Benzin Otomatik Sport + Güvenlik Paketi 337.600 TL

Geri kalan modellerin fiyat listesi ise aşağıdaki şekildedir:

Sizde Honda Civic modellerinden birine sahip olmak istiyorsanız Honda tarafından düzenlenen yeni sıfır araç kampanyasından yararlanabilirsiniz. Alacağınız araç modelleri için 60 bin liraya kadar %0.75 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunulmaktadır.