Yüksek Limit, Düşük Faiz Fırsatı! Yüzde 0,34 Faizle 150.000 TL İhtiyaç Kredisi

Covid-19 salgın sürecinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza düşük faiz oranlarıyla yüksek limitli kredi imkanı sunuluyor. 150 bin lira üst limitle aylık %0,34 faizli ihtiyaç kredisine yoğun başvuru yapılıyor.

2020 Mart ayında başlayan pandemi süreci tüm dünyayı ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Alınan tedbirler kapsamında birçok işyeri kapatılırken, milyonlarca esnaf ödemelerini yapmakta zorluk çekiyor. Yeni yılda esnaflar için iki yeni destek müjdesi verdi. İlk olarak 1000 lira gelir kaybı destek ödemeleri ve kira desteği ödemeleri, ikinci olarak ise esnaflara 40 bin liraya kadar hibe desteği. Gelir kaybı destek ödeme başvuru sonuçları geçtiğimiz hafta e-devlet üzerinden ilan edildi ve hak kazanan esnaflarımıza ödemeler bu hafta itibariyle başladı. En az 2.000 TL en çok 40.000 TL olacak şekilde yapılacak hibe desteği ödemeleri için ise önümüzdeki günlerde başvuru ekranının açılması planlanıyor. Esnaflar için üst üste güzel haberler gelirken bir haber de Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden geldi.

150 BİN TL YÜZDE 0,34 FAİZLE KREDİ

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden kullanılacak krediler için yeni yılda faizler düştü. Esnaf ve sanatkarlara kullanacakları kredi için 150 bin liraya kadar yüzde 0,34 faiz oranı imkanı sunuluyor. Acil nakit ihtiyacı olan esnaflarımız böylece düşük faizle kredi kullanabilir, ihtiyaçlarını anında karşılayabilirler.

Yapılan açıklamaya göre 12 ay vadeli kullanımlarda %0,34 faiz oranı uygulanırken, 24-60 ay vadeli kullanımlar için %0,42 faiz oranı uygulanmaktadır. İlgili kampanya dahilinde hesaplama işlemleri ise şu şekildedir:

150 bin TL 12 ay vadeli kredi kullanımında aylık taksit tutarı 12.833,97 TL, geri ödenecek toplam tutar 154.007,69 TL şeklinde hesaplanmıştır.

150.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli kullanımda %0,42 faiz oranı üzerinden aylık taksit 6.651,34 TL ve geri ödenecek tutar 159.632,07 şeklindedir.

150 bin TL 36 ay vade %0,42 faiz oranı üzerinden hesaplama işlemlerine göre taksit tutarınız 4.566,55 lira ve geri ödenecek toplam tutar 164.395,93 lira şeklindedir.

300 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

Esnaf ve Sanatkarlara sıfır araç alımlarda KDV dahil fatura bedeline kadar, ikinci el araç alımlarında ise kasko bedelinin yüzde 70’ine kadar toplamda 300 bin lira limitli kredi imkanı sunulmaktadır. Tüm araç modelleri için maksimum 60 ay vade imkanı sunulmaktadır. Satın alınacak aracın 10 yılı geçmeme şartı bulunmaktadır.

İhtiyaç kredisiyle aynı olmak üzere taşıt kredisinde 12 ay vadeli kullanımlarda %0,34 24-60 ay vadeli kullanımlarda %0,42 faiz oranı uygulanmaktadır. Hesaplama işlemleri ise şu şekildedir.

300.000 TL taşıt kredisi 12 ay vadeli kullanımda %0,34 faiz oranıyla taksit tutarı 25.667,95 TL ve geri ödenecek tutar 308.015,39 lira şeklindedir.

300 bin TL 60 ay vadeli taşıt kredisi kullanımlarında ise 5.647,90 TL taksitle 338.825,23 TL geri ödenecek toplam miktar belirlenmiştir.