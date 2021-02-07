Yüksek Emekli Maaşı Alabilirsiniz! İşte Formülü! Ona Dikkat!

Emeklilik hayatı pek çok çalışan tarafından merakla beklenmektedir. Hatta çalışanlar büyük oranda erken emeklilik için gerekli olan adımları atmaktadır. Erken emekli olmak isteyenler kendi durumlarına göre;

Kredi çekme,

Askerlik borçlanması yapma,

Doğum borçlanması yapma gibi başvurular gerçekleştirmektedir.

Devletin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde bu sayede emekli olunması mümkündür. Özellikle salgın yüzünden emeklilik dilekçesini teslim eden vatandaşların sayısında bir artış yaşandığının altı çizilmektedir. Ancak emeklilik çalışanlar tarafından yaşanan tek sorun değildir. Asıl önemli konulardan biri ne kadar emekli aylığı alınacağı ile alakalıdır. Çünkü emekli aylıkları herkes için aynı değildir.

Emeklilik Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Çalışanlar için emekli maaşları nasıl hesaplanır konusunda gerekli olan bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede emekli aylıkları;

Çalışanların derecelerine,

Çalışanların hangi pozisyonda mesai harcadıklarına,

Emekliliğin hangi kurumdan elde edileceğine göre değişim gösterebilmektedir.

Ülkemizde malulen emeklilik gibi bir konu da bulunmaktadır. Bu tür kişilerin normal yollardan emekli olanlara göre daha az ödeme temin ettikleri bilinmektedir. Çalışanların iş hayatları boyunca belli miktarlarda prim ödemeleri yatırılmaktadır. Prim ödemelerinin miktarı ise emeklilikte maaş hesaplamalarında kullanılmaktadır. Bundan kaynaklı olarak prim ödeme miktarı yüksek olanların emekli maaşları da yüksek tutulmaktadır.

Emekli Maaşlarının Yükseltilmesi Mümkün Mü?

Yüksek emekli maaşı almak zamlar çerçevesinde de gerçekleşebilmektedir. Öncelikle herkes emeklilik şartlarını tamamladıktan sonra doğrudan dilekçesini vermemektedir.

Yaş,

Sigorta,

Prim şartlarını tamamlamış olmasına karşın çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaş bulunmaktadır.

Sayılan kategoride iş hayatlarına devam edenler emeklilik sonrasında daha rahat edebilmektedir. Çünkü bu tür kimselerin ilerleyen zamanlarda emeklilik dilekçesi vermeleri halinde yüksek maaş almaları sağlanmaktadır.

Bireylerin emekli maaşlarının yükselmesi için senelik zamları beklemeleri de mümkündür. Zira her sene başında devlet tarafından gerek çalışanların gerekse emeklilerin maaşlarına zam uygulaması yapılmaktadır. Bu tür uygulamalar yüzdelik değerler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu da yüksek maaş alanların daha yüksek zam temin etmesini sağlamaktadır. Bundan kaynaklı olarak temelde önemli olan konu ana maaş miktarlarının yükselmesini sağlamaktır.

Yüksek Emekli Maaşı Alım Formülü

Vatandaşların yüksel emekli maaş formülünü seyrederek maaşlarını daha yüksek tutmaları mümkündür. Bu alanda kontrol daha çok Bağ-Kur üzerinden emekli olanların elindedir. Çünkü bu tür kimseler prim ödemelerini bireysel şekilde gerçekleştirmektedir. Yüksek prim ödeyerek hareket edenler emeklilik sonrasında diğerlerine oranla daha yüksek maaş alabilmektedir. Uzmanlar yüksek emeklilik maaşı için SGK prim ödemelerini gerçek ücretler üzerinden yapmayı önermektedir.

Emeklilik sonrasında daha yüksek maaş almak düşük ücretlerden çalışan işçiler için de mümkündür. Bu tür çalışanlar bir yerine birden fazla işverene bağlanmalıdır. Böylelikle çoklu çalışma artıları emeklilik sonrasında elde edilebilecektir. Emeklilik dilekçesinin verilme zamanı da maaşta önemlidir. SGK üzerindeki uygulama online emeklilik maaşı hesaplamaktadır. Maaş hesaplamalarında yüksek rakamlar görüldüğünde dilekçe teslimi yapmak önerilen bir adımdır.

Emekli Maaşlarında Ek Ödemeler

Bireylerin 2021 yüksek emekli maaşı için devletten gelen ikramiyelerden istifade etmeleri de mümkündür. Bilmeyenler için ikramiye ödemeleri oldukça uzun zamandan beridir devam ettirilmektedir. İkramiyeler iki bayram için de tanımlanmaktadır. 2021 yılı üzerine yapılan açıklamalar bu sene de ikramiye ödemelerinin yapılacağına işaret etmektedir. Güncel olan ikramiye rakamları ise;

Ramazan Bayramı için 1000 TL

Kurban Bayramı için 1000 TL şeklindedir.

İkramiye ödemeleri maaşların otomatik olarak yükselmesini sağlamaktadır. Bu alanda asıl amaç bayramların rahat geçmesidir. Ancak emekli vatandaşlar maaşlarına eklenen tutarları istedikleri şekilde kullanım hakkın sahiptir. İkramiye başvuru olmaksızın yatırılmaktadır.