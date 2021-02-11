Yıllık 12 Bin TL İkramiye! İlk Ödenek Maaşla Yattı!

Özel şirketlerin politikaları kendine göre değişim gösterebilmektedir. Bu anlamda 12 bin TL ikramiye vereceğini duyuran bir firma dikkatleri üzerine çekmiş durumdadır. Zira bunu duyan pek çok vatandaş işin iç yüzünü araştırmaya başlamıştır. Ancak firmada yer alan ikramiye avantajı;

Firmada iş hayatına devam edenler,

Sigara kullanımını program kapsamında bırakanlar için geçerlidir.

Üstelik ikramiye avantajı yeni bir kampanya da değildir. Firma, kampanyasının duyurusunu 2020 yılının kasım ayı içerisinde gerçekleştirmiştir. Konunun yeniden gündem olması ise ilk taksitlerin yatırılması ile gerçekleştirmiştir. Zira kampanya katılımları gerçekleştiren çalışanlar ocak ayı maaşlarını ikramiye eklentisi ile birlikte temin etmişlerdir.

İşletmeden Sigarayı Bıraktırma Teşviki!

Sigarayı bırakmak pek çok insan tarafından imkânsız olarak nitelendirilmektedir. Özellikle kullanıma erken yaşlarda başlayanlar için bu durum daha zordur. İnsanlar özellikle bir teşvik olmadan bırakmayı akıllarına getirmemektedir. Konu hakkında beğeni toplayan adım esnek ambalaj sektöründe olan bir şirket tarafından atılmıştır. Krcpack isimli olan esnek ambalaj firması;

İstanbul merkezli olarak,

4 yıl önce kurulmuştur.

Firmanın 185 çalışanı olduğu da konu hakkında yapılan açıklamalardan biridir. Çalışanların büyük bir bölümünde sigara bağımlılığı bulunmaktadır. Konu hakkında İnsan Kaynakları Müdürü İlknur Köksal açıklama yapmıştır. Köksal, gerçekleştirmiş olduğu açıklama çerçevesinde 185 çalışandan 50’sinin programa ismini yazdırdığını belirtmiştir.

Duyan Kullanımı Kesti!

Sigarayı bırakana ikramiye veren firmada çalışmalara 50 personelin katıldığı belirtilmiştir. Personel, sigara kullanımını bıraktıklarına yönelik bir taahhütnameye imza atmaktadır. Verilmiş olan sayının zaman içerisinde artması beklenmektedir. İnsan Kaynakları Müdürü İlknur Köksal, açıklamalarına farklı noktalar üzerinden devam etmiştir.

İlk Ödenek Maaşa Eklendi

Bilindiği üzere salgın kapsamında pek çok işletme olumsuz olarak etkilenmiştir. Buna karşın kampanya başlatan firma gıda sektöründe iş gördüğünden ötürü olumsuz bir etki hissetmemiştir. Köksal, açıklamalarında personel sayılarının geçtiğimiz yıla kıyasla %50 oranında artış gösterdiğini de belirtmiştir. Yeşilaycı bir şirket olduklarını vurgulanan İlknur Köksal çalışanlarının sağlıklarını düşündüklerini vurgulamıştır. Kampanya da bu neden yüzünden gerçekleştirilmiştir.

Merak edilen sigarayı bırakma ödeneği firmanın 50 çalışanı üzerinde işlemeye başlamıştır. Çalışanlar, sigarayı bıraktıklarına yönelik taahhüt imzalarından sonra programa dahil edilmişlerdir. Program kapsamında;

Toplanda 12 bin TL ikramiye,

Her ay 1000 TL şeklinde,

Ana maaşlara eklenti olacak şekilde yatırılacaktır.

Çalışanlar ilk ikramiye eklentisi olan maaşlarını ocak ayı içerisinde çekmişlerdir. Çekilen maaşlardaki rakamlar bazı kurumlar ve kişiler tarafından az görülmüştür. Ancak işletmenin bu gibi bir teşvik kampanyasına imza atması oldukça önemlidir. Üstelik verilen ikramiye miktarı da az değildir. Çalışanlar teşvik ile birlikte;

Sigaraya ödedikleri rakamları tasarruf etmek,

Sağlıklarını yeniden kazanmak,

İkramiyeler sayesinde ek masraf kalemlerini gidermek şanslarını yakalamaktadır.

Sigara bırakma ikramiyesi özellikle kalabalık ailelerde çocuk masrafları gibi önemli alanlarda da kullanılabilmektedir. Kullanım alanları tamamen çalışanlara bırakılmış durumdadır.

İkramiyeden Kimler Yararlanabilecek?

Çalışanlar tarafından sistemden kimlerin faydalanabileceği de merak edilmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere firma, sigara kullanmayı bırakmak isteyen çalışanlarına bir taahhütname imzalatmaktadır. Taahhütnameye imza atanlar otomatik olarak sisteme dahil edilmektedir. Kampanyaya ismini yazdıranlar 12 ay boyunca 1000’er lira ikramiye alacaklardır.

Firma kimler 12 bin TL ikramiye alacak konusu hakkında yeni açıklamalara da imza atmış durumdadır. Sigarayı bırakanların yanı sıra hali hazırda sigara kullanmayanlar da kampanyadan yararlanabilmektedir. Böylelikle firma çalışanları salgın kapsamında kötüye giden ekonomik durumdan kötü etkilenmeyeceklerdir. Firmanın başlatmış olduğu kampanyanın emsal niteliği göstermesi istenmektedir. Bu sayede sigara kullanım oranları düşebilecektir.