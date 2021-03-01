Yıllara Göre Bitcoin BTC Fiyatları Nasıl Değişti? Bitcoin BTC Ne Kadar 2021?

Günümüz internet ve teknoloji çağı sayesinde hayatımızda yeri olan hemen her şey sanallaşıyor ve dijitalleşiyor. Örneğin hayatımızda önemli bir yeri olan ve pek çok kişi tarafından da sevilen alışveriş kavramı yirmi birinci yüzyılda e ticaret siteleri üzerinden yürüyor. Hayatın direği olan ilim ve bilim de özellikle son yıllarda online teknik ve platformlar ile yürüyor. Tıpkı alışveriş ve eğitim gibi para ve borsa kavramları da yirmi birinci yüzyıl ile beraber dijitalleşti. Artık normal borsadan daha çok rağbet gören bir borsa var ki o da kripto para borsası… Kripto para borsasının en popüler coin’i ise Bitcoin…

Son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde yer alan Bitcoin’in fiyatları adeta servet değerine ulaştı. Kripto para yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, son derece popüler ve kazançlı olan Bitcoin (BTC) hangi yılda ne kadardı merak ediyor. Herkesin büyük umutlarla Bitcoin (BTC) almaya başladığı şu dönemlerde yıllara göre Bitcoin’in değişimini inceledik. İşte yıllara göre Bitcoin (BTC) fiyatları ve 2021 Bitcoin fiyatı…

BİTCOİN YÜKSELECEK Mİ?

2009 senesinde hayatımıza giren Bitcoin, 2010 yılından itibaren hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. İlk çıktığı sene 0 dolardan Bitcoin alan yatırımcılar adeta servet sahibi oldu. Uzmanlar ve analistler, Bitcoin’in henüz pik noktasında olmadığını ve önümüzdeki senelerde de yükseleceğini öngörüyor.

En çok tercih edilen kripto paralardan biri olan Bitcoin’in yıllar içinde ne kadar yükseldiğini ve devrin artık sanal para devri olduğunu göstermek isteriz.

BİTCOİN’İN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

2009'da Bitcoin fiyatı 0 $

2010'da Bitcoin fiyatı 0,06 $

2011'de Bitcoin fiyatı 6,05 $

2012'de Bitcoin fiyatı 8,46 $

2013'te Bitcoin fiyatı 189,54 $

2014'te Bitcoin fiyatı 526,02 $

2015'te Bitcoin fiyatı 272,36 $

2016'da Bitcoin fiyatı 567,27 $

2017'de Bitcoin fiyatı 4.001,16 $

2018'de Bitcoin fiyatı 7.558,21 $

2019'da Bitcoin fiyatı 7.196 $

2020'de Bitcoin fiyatı 29.000 $

2021’de Bitcoin 46.000 $

Yıllara göre fiyatları yukarıdaki gibi olan Bitcoin, günümüzde 40 bin ila 60 bin dolar arasında işlem görüyor.