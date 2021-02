Yetmedi, Yetemedi! Emeklilere sürpriz ek ödeme geldi!

Kazım Ergün bütün emeklileri baz alarak önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarında vatandaşın zor durumda olduğunu ve pandemi döneminde ekonomisinin olumsuz etkilendiğini dile getirmiştir. Çalışan kişiler ve Emekli vatandaşlar için; 2006 senedine kadar yapılan bütün işlemler için aldığı fişlerden vergi iadeleri yapılıyordu. Bu uygulamadan sonra ise; 2006 yılı sonrasında, emekliler için asgari geçim indirimleri ortaya çıkarılmıştır.

Ek Ödemelerle Birlikte Emekli Maaşlarına Zam Gelecek mi?

Kazım Ergün yapmış olduğu açıklamalarda; emeklilerin fiş biriktirmekten kurtulduğunu ancak yeni gelen uygulamalarla emekli gelirlerinin düşüşe geçtiğini açıkladı. Emeklilere verilen 90 TL değerindeki ek ödemenin zorlu şartlar altında pek bir etkisi olmadığını ve bunun arttırılması gerektiği söylemlerinde bulunmuştur. Birçok emekli vatandaş da Ergün’ün söylediklerini doğrulayarak pandemi döneminde zor şartlardan geçtiklerini ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıklarını açıklamıştır. Bu nedenle ülkemizde yer alan birçok emekli zam talebi yapmaya devam etmektedir. Kazım Ergün ek olarak verilen ödemelerin artması için; %4,%5 oranının yükseltilmesini ve bu oranın %10’a çıkması gerektiğini söylemiştir.

Oranlar yükseltildiğinde ve Kazım Ergün’ün de belirttiği gibi %10’a çıkması durumunda ise; emeklilere yapılan ek ödemenin miktarı 180 TL gibi bir rakama denk gelecektir. Şu anki ekonomik sıkıntıyla mücadele eden ve korona virüs nedeniyle geçim sıkıntısıyla karşılaşan vatandaşların büyük bir çoğunluğu, bu ödemelerin onlar için çok önemli olduğunu ve ekonomilerinin rahatlamasına büyük katkıda bulunacağını açıklamış ve zam taleplerini yeniden dile getirmiştir. Eğer emeklilerin talepleri yerine getirilirse, şu an %5 olan oran %10’a kadar yükseltilecek ve bu sayede emeklilerin aldığı ödenek oranı da 2 katı miktarında bir artış gösterecektir.

Emeklilerin Zam Talepleri Kabul Edildi Mi?

Özellikle de TÜED başkanı Kazım Ergün’ün yaptığı açıklamalardan sonra, zam taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştur. Ülkemizde yer alan 12 milyon emekli vatandaş emeklilerin zam talebi kabul edildi mi? Sorusunu sormaya ve konuya ilişkin araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Zam taleplerinin yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da bu artışın kabul edileceği düşünülmektedir. Emekliler artışın kabul edilmesi durumunda, ekonomilerini rahatlatacaklarını ve masraflarının az da olsa düşeceğini her fırsatta dile getirmeye devam etmektedir. Özellikle de düşük miktarda maaş alan kişiler, bu artışın onlar için çok önemli olduğunu ve yasanın bir an önce kabul edilmesini istediklerini her fırsatta belirtmeye de devam etmektedirler.

Emekliler Neden Zam İstiyor?

Emekliler neden zam istiyor? Sorusunun temelinde, 2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs hastalığı yatmaktadır. Ülkemizde de yaygın hale gelen ve birçok insanı etkileyen korona virüs, pandemi şartlarının ağırlaşmasına ve birçok insanın ekonomisinin gerilemesine sebebiyet vermiştir. Emekliler de bu durumundan etkilendiği için; maaş zammı talebinde bulunmuşlardır. Zamlarının kabul olması durumunda maaşlarında 180 TL miktarında bir artışın yaşanacağını ve bu ücretlerin onlar için, rahatlatıcı bir miktar olduğunu belirten emekli vatandaşlar durumla ilgili açıklamaları beklemektedir.