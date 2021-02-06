Yeni Şok Edici Altın Tahmini Geldi! İngiliz Bankası 2021 Altın Tahminini Açıkladı

Altın korona virüs salgının da etkisiyle birlikte 2020 yılında oldukça yükselmiş ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Özellikle de altına yatırım yapmış olan vatandaşlarımızın yüzü gülmüştü. Fakat altın bu kadar yükseldikten sonra vatandaşlarımızın bir yandan da cebini yakmaya başlamıştı.

Öte yandan korona virüs salgının da yaşanan gelişmeler ve özellikle aşının etkisiyle ekonomilerde meydana gelen toparlanmalar ile birlikte güvenli liman olarak görülen altıdan yatırımcılar adım adım uzaklaşmaya başladı. Hal böyle olunca da altın fiyatlarında düşüşler başladı.

Tüm bunlar nedeniyle altın fiyatları 2021 yılında düşüle başlamıştı. Sadece bu hafta ise 35 Türk lirasına varan kayıplar görülmüştü. Altının bu kadar hızlı düşüş yaşaması da yatırımcısını korkuttu. Peki altını yıl sonunda neler bekliyor? Altın fiyatları düşmeyecek devam edecek mi sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Tüm bunlar konuşulurken de İngiliz Bankası’ndan şok edici bir altın analizi geldi. Altınla ilgili şok edici ön görülerde bulunan bankanın yayımladığı teknik analizleri bizde sizler için derledik. Detaylar haberimizde

2020 yılında altınların yükselmesi ile birlikte özellikle düğün yapmak isteyenler dertlenmişti. Düğünlerin gözdesi çeyrek altın gitmiş onun yerine ise gram altın zamanı başlamıştı. Fakat İngiliz Bankası’ndan ise piyasaları şaşırtan altın hakkında rekor tahminler geldi.

540 Türk lirasını geçmiş tüm zamanların en yüksek rekorunu görüşmüş altın 2020’de yatırımcısına oldukça kazandırmıştı. Son altı ayın ise altın şimdiden dip noktası görmüş durumda. Altın borcu olanlar sevinirken, altın yatırımcısı ise üzgün. Vatandaşlardan altın yönü ne olacak, altın düşmeye devam edecek mi gibi sorular yükselmeye başladı.

Hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından altın alanında yapılan günlük yorumlar ve teknik analizler yakından izlenir oldu. Bu teknik analizlerden biri de İngiliz Merkezli dev banka Standard Chartered tarafından yayımlandı.

Dev İngiliz Merkezli bankanın analisti Suki Cooper ile yayımlanan teknik analizde altın değerlendirildi. Buna göre altının 1835 dolar seviyesine kadar düştüğü ve direnç noktasında kalmak için mücadele ettiği belirtildi.

Öte yandan raporda altın için uzun vadede olumlu değerlendirmelere yapıldı. Altının 2021 yılına düşüşle başlasa da yılın sonunda tekrar yukarı yönde haraket edeceği belirtildi.

2021 YIL SONU ONS ALTIN FİYATI TAHMİNİ BEKLENTİSİ KAÇ DOLAR OLDU?

Cooper’a göre şubat ayında altın fiyatları piyasalar için olumlu şekilde devam etmekte 2020 yılının ikinci çeyreğinde ise altının ons fiyatı tahmini 2 bin 70 dolar açıklanmıştı.

Cooper tarafından yapılan analizde ise özellikle Çin ve Hindistan’ın altı çizildi. Bu bölgelerden gelen taleplerin yumuşaması nedeniyle ons altın fiyatını yükseltmek için işin çoğu yatırımcıya kaldı dedi.