Yeni Kredi Paketi Duyuruldu! 1 Yıl Geri Ödemesiz 6 Yıl Vadeli Kredi

Öyle ki bu noktada elde edilen kredi desteği sayesinde hemen hemen her noktada sıkı çalışmalar yapmaktadır. protokol imzalanması kapsamında birden fazla seçeneğe de yer verildi. Bir yıl geri ödemesiz kredi kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. 5 yıla kadar vade olanağı sağlanıyor.

Milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak kredi ile bununla beraber ekonominin de canlanması sağlanacak. Bankalar tarafınca sağlanacak kredide faiz nispeti ise merak konusu oldu. Vatandaşlar sunulan avantaj kapsamında belirli miktarda krediler kullanacaktır. Yılın belirli başvuru şartları kapsamında kısa zaman aralıklarında ulaşma imkanı da sağlanmaktadır. Sadece bununla değil dilediğiniz alanlarda kolaylık sağlamanız oldukça mümkündür.

Yeni Kullanılan Destek Paketi Herkesi Şaşırttı!

Yapılan düzenlemeler kapsamında vatandaşların yanında yer alırken bankalar her noktada birden fazla kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Bununla beraber gereken düzenlenmelerin sağlanmasının ardından oldukça kısa zamana aralıklarında işlemleri gerçekleştirmeniz oldukça mümkündür.

KGF’ nin Avrupa yatırım fon kapsamında sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL’lik yardımcı ile oluşan fon sayesinde KOBİ’lere 6 milyar lira ücretinde kefalet sağlanması hedeflenecektir.

İşletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliği programı" (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ’ler %80 KGF kefaletiyle 1.125.000 TL kadar kredi kullanabileceklerdir. Bununla beraber haklarının tamamen güvence altına alınmasına kadar her nokta üzerinde fazlasıyla durulmaktadır.

KOBİ kapsamında 60 ay kadar vade imkânı sağlamaktadır. Bununla beraber belirli şartlar sunulması halinden gereken oranlarda da kredi imkânı sağlanacaktır. İlerleyen süreç kapsamında oldukça sıkı çalışmaların yapılacağı planlaması yapılırken her nokta üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır.

Yeni Müjde Geldi!

Salgın dönemi kapsamında birden fazla alanda duraksama dönemi yaşanmaktadır. Öyle ki bu noktada elde edilen çalışmalar ile beraber tamamen insan sağılığını korumak adına gereken noktalar üzerinde fazlasıyla durulmaktadır. Aynı zamanda zor durumda yer alan vatandaşlar da gereken destek hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Bununla beraber bankalarda gereken noktalar üzerinde kollarını sıvamaktadır.

Kredi garanti fonu sektör farkı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. KGF, ülkemizin covid-19 ile mücadele döneminde KOBİ’ler için hazırladığı yeni yardımcı paketleri ile de özellikle KOBİ’ler başta olmak şartı ile finansman giderleri kapsamında birden fazla avantaja sahip olur. Bankalar kapsamında yapılan bu destek sayesinde dilediğiniz alanda ilerleme kaydetmeniz oldukça mümkün olmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Her yapılan yardım kapsamında birden fazla başvuru şartı yer almaktadır. Öyle ki bu şartlar kapsamında gereken incelemeler daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılır. Aynı zamanda oldukça kısa zaman aralıklarında gerçekleştirilen bu işlemler sayesinde dilediğiniz alanda ilerleme kaydedebilmeniz de oldukça mümkündür.

Sağlanan destek kapsamında gereken başvuru şartları resmi kurular tarafından belirlenmesi gerekir. Ancak çalışmalar içerisinde gereken şartların taşınması ve hedeflenen noktaya daha kısa sürede ulaşmak adına bu noktalarda büyük çaba sarf edilmektedir. İşte bununla beraber hala devam eden düzenlemeler kapsamında bütün gözler yer alan miktaralardı olmaktadır. en doğru kararı resmi kurumlar tarafından sağlanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 21:11