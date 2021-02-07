Yeni Haber! SGK ve Bağkurlu Anında 1000 TL Alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, salgın döneminde gelir kaybı yaşayarak ekonomik anlamda zor durumda olan ihtiyaç sahipleri için harekete geçti. Yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda kampanya içeriği ile alakalı ortaya çıkan en net bilgi ihtiyaç sahiplerine 1.000 TL nakdi yardım yapılacağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde müjdelediği haber Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Vatandaşlar açıklanan yardım kampanyasının ardından çeşitli kuruluşlara akın etmeye başladı. Ancak duruyu yapıldığı andan itibaren birçok kişinin merak ettiği başlıca sorular arasında bu yardım kampanyasından kimlerin hangi şartlarda yararlanabileceği yer alıyor. Vatandaşlar kimi tartışma platformlarında haber içerikleri ile alakalı öne sürülen detayları araştırmaya koyuldu.

Kimler Yararlanabilecek?

Emekliye Anında 1.200-1.500 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açıklanan yardım kampanyaları yakın zamanda en çok tartışılanlar arasında yerini aldı. Birçok vatandaş açıklanan yardım kampanyalarının kimlere yönelik olduğunu merak ediyor. Bununla birlikte açıklanan kampanyadan hangi şartlar altında yararlanılacağı da merak konusuydu. Ancak yapılan açıklama ile vatandaşların zihinlerinde bulunan soru işaretleri giderildi. Açıklamaya görekapsamında yardım alabilecek vatandaşlar ihtiyaç sahibi düzenli sosyal yardımlardan yararlananlar olarak belirtildi. Söz konusu yardımdan vatandaşların nereye başvurarak faydalanacağı da merak konusuydu. Açıklama detayları ele alındığındaadı altında vatandaşların her hangi bir işlem gerçekleştirmesinin gerek olmadığı ortaya çıkan bilgiler arasında. Tüm bu açıklamalar bir takım sorulara yanıt getirirken beraberinde bir yeni soruyu daha gündeme getirdi. Bu soru devlet tarafından sağlanan yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların bu yardımdan ne zaman yararlanabileceğiydi. Konuyla alakalı tekrar açıklama yapmak zorunda kalan bakanlık vatandaşların gündemini oluşturan sorulara cevap olabilecek nitelikte bir bildiri daha yayınlandı. Yayınlanan bildiriye göre destek kampanyasından faydalanabilecek vatandaşlar devlet tarafından belirlendikten sonra periyodik olarak yardımlar gerçekleşecek. İhtiyaç sahibi aileler ihtiyaç durumlarına göre kendilerine bildirilen tarihlerde söz konusu ödemeyi alabilecekler.

Pandemi sürecinde vatandaşların mağduriyetini giderebilmek adına devlet tarafından yapılan yardımların yanında bir müjde de emekliler için geldi. Devletin yanı sıra bankalar da elini taşın altına soktu. Yapılan açıklamaya göre SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan emekliler için 1.200 TL promosyon fırsatı sunuyor. Aynı zamanda SGK emeklisi banka müşterileri maaşlarını yatmadan iki gün öncesinden de çekebiliyor. Açıklanan bu promosyonlardan yararlanmak için müşterilerin emekli maaşlarını üç yıl Akbank aracılığı ile alacaklarını belirtmeleri gerekiyor. Bu bağlamda kişi gelirine göre promosyonlar sınıflandırılmış durumda. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 350 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olan vatandaşlara 625 TL promosyon ve 425 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olan vatandaşlara ise 750 TL promosyon ve 500 TL ek promosyon ödeniyor. Açıklanan kampanyalardan sonra emekli maaşını bu bankaya taşımak isteyen vatandaşlar ise e-devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor.