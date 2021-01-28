Yeni Düzenleme ile Kredi Sicili Bozuk Olan Kişilerde Kredi Alabilecek! Kredi Alamayanlar İçin Kredi Alma Fırsatı Veren Yöntemin Detayları

Pandemi döneminde bankalar tarafından vatandaşlar için çok daha esnek koşullarda ve uygun geri ödeme olanaklarına sahip olan ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenleniyor. İhtiyaç destek kredisi kampanyası ile Kredi Kayıt Bürosu(KKB) puanı düşük olan kişiler için bile bankalardan kredi kullanabilme imkanı sağlanıyor.

Kredi Başvurusunda Gerekli Belgeler

Bankalar tarafından müşterileri için sunduğu çok sayıda kredi kampanyası bulunuyor. Bu kredi kampanyaları sayesinde asgari ücretli, kamu çalışanları, emekliler ve esnaflar pandemi dönemindeki acil ihtiyaçları için çok cazip koşullarda kredi kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Pandemi döneminde bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi ürünlerinde uygulanan kredi faiz oranları düşerken, vade sayıları da uzuyor. Bu şekilde milyonlarca vatandaş çok daha cazip koşullarda krediler ile pandemi dönemindeki nakit sıkışıklığını giderebilme şansına sahip olabiliyor.

Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilere yönelik olarak bankalar tarafından uygulanan çeşitli koşullar bulunuyor. Bu kapsamda 18 yaşını doldurmuş olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem kamu bankalarından hem de özel bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. İhtiyaç kredisi koşulları kapsamında bankalar tarafından müşterilerinden özel evraklar talep edilmektedir. Bu çerçevede ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin mutlaka bulundurmaları gereken evraklar;

Asgari ücretliler için gelir belgesi,

Emekliler için emekli maaşını ilgili bankadan almak,

Esnaflar için vergi levhası,

Şeklindedir. Bu evrakları bulunan kişilerde KKB puanı uygun olması durumunda bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerini kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Uzun vade seçeneği ve düşük faiz oranları ile 2021 ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşlara pandemi döneminde ekonomik rahatlama sağlıyor.