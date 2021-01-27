Yeni Döneme Geçiliyor! Artık Ücret Ödenmeyecek! Tüm Bankalar uyacak!

Bankalar belirli işlemler kapsamında ek ücret talebi gerçekleştirmektedir. Yapılan bu işlemler kapsamında gönderilen miktara göre belirleme işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bankalar içerisinde işletim ücreti adında yer verilmektedir.

İşletim ücreti vadesiz hesaplar kapsamında kullanan vatandaşlardan belirli aralıklarda tahsil edilen miktarlar olarak belirlenmektedir. Bu miktarlar yer alan ödemelere göre değişiklik gösterse dahi pek olumlu bir şekilde yaklaşım sağlanmamaktadır. Bunun yanı sıra bankacılık işlemleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kâğıt ya da daha farklı bir belge ihtiyacını da gerek duyulmamaktadır.

Bu işlemler kapsamında ise Danıştay bu konuyu ele aldı. Yapılan gerekli açıklamalar ve incelemeler sonrasında bankların işletim ücreti alamsını duruma kararını verdir. Bu kapsamda artık bankalar vadesiz hesaplar içerinde işletim ücreti almayacaklardır. Bununla beraber nakit avans konusunda da üzerinde durulduğu bilinmektedir. İlerleyen süreçlerde nasıl bir yol izleneceği ise resmi kurumlar tarafından yapılacak olan açıklamalar ile belli olacaktır.

EFT İşlem Ücreti Yok!

pandemi dönemlerine girilmesinin ardından devlet destekli, birçok yardımlar da yapılmıştır çapılan bu yardımlar ani gelişen durumlar için önemli bir huşu haline geliyorken vatandaşa büyük kolaylıklar sağlamıştır. Aynı zamanda devlet destekli çalışmalara da yer verilmesi ile beraber bankalarda bu konuda üzerinde düşen desteği sergilemektedir. Bunlar arasında yer alan krediler, EFT işlem ücretleri, faiz oranları büyük oranda etkilemektedir.

Görüşülen ve ortak karar varılan düşünceler kapsamında belirli bankalar EFT işlem talep ücret, almayacaklardır. Bununla beraber ödeme içerisinde de büyük kolaylıklar elde edilmektedir. Aynı zamanda internet ya da şube üzerinden gönderilen para miktarı işlem ücret tutarını da fazlasıyla etkilemektedir.

En Para Bankası,

Kuveyt Türk,

ING Bank,

Albaraka Türk Katılım Bankası EFT işlem talep ücreti almamaktadır.

Ücretsiz EFT Ve Havale İşlemleri Nasıl Yapılır?

EFT işlem talebi kesmeyecek olan bankalar bu kapsamda resmi açıklamalar yaparken kredi kullanan vatandaşlara da müjdeyi verdi.ve daha birçok avantajında bulunduğu yeni kampanyalar sayesinde nakit ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Bununla beraber EFT talep işlemi ek ücreti almayan bankalar şu şekilde sıralanmaktadır;

Ücretsiz para gönderim işlemini sağlamak adına öncelikle karşıdaki kişinin IBAN numarasını bilmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda isim soy isim girilecek olan bilgilerinde doğruluğundan emin olmanız gerekir. Bu kapsamdan sonra dilerseniz banka üzerinden dilerseniz de şube kapsamından gönderim sağlamanız da mümkün olmaktadır. Aynı zamanda tercih edilen bankalarda bu hususta önemli bir yere sahiptir.

Banka üzerinde yer alan bilgiler oldukça önemli bir şekilde korunmaktadır. Tam da bu noktada gönderilen para miktarı ve IBAN bilgisi de büyük önem arz etmektedir. İleriki dönemlerde de daha fazla gönderim yapmayı dilersiniz kayıtlı olacak şekilde bankacılık sistemine bildirmeniz yeterli olacaktır. Bazı durumlarda işlem ücreti daha geç gönderim sağlıyorken bunun nedeni ise yoğunluklar olabilmektedir. Bu noktada bankanıza ait müşteri hizmetleri numarasını aramanız yeterli olacaktır.

Havale saatleri aynı bankadan olduğu sürece istediğiniz zaman aralıklarında gerçekleşmektedir. Ancak EFT saatleri bu konu içerisinde biraz değişiklik gösterir. Sebebi ise para gönderim ya da alım işlemi belirli aralıklarda farklı bankalar olduğu için gerçekleşir. Tam da bu noktada ertesi güne EFT işlem ücret talebi gönderimi sağlamanız da mümkündür.