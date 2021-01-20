Yeni 1000 TL Sosyal Yardım Duyuruldu! Sonuçlar açıklanır açıklanmaz müjde geldi!

2020 yılının mart ayından sonra başlayan salgın kapsamında bu zamana kadar;

Doğrudan nakit,

Kira,

Kredi erteleme,

Gıda,

Tıbbi malzeme gibi pek çok farklı yardım gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşların büyük bir bölümü yardımlardan istifade edebilmiştir. Ancak halen devam eden salgın yeni yardımların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu neden yüzünden Bakan Selçuk yeni yardım paketlerinin yolda olduğunun altını çizmektedir. 1000 TL sosyal yardımdan bu kez daha çok vatandaşın istifade etmesi beklenmektedir.

1000 TL Sosyal Yardım Paketi

İhtiyaç sahipleri için 1000 TL sosyal yardımlar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sosyal yardım temini için henüz otomatik bir sistem bulunmamaktadır. Bu neden yüzünden nakde ihtiyacı olan vatandaşların açıklanacak usuller doğrultusunda başvurularını iletmeleri gerekecektir.

Bakanlık, son yapılacak olan yardımın kapsamının diğerlerinden daha geniş olduğunu belirtmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere yapılacak olan son yardımdan oldukça ciddi rakamda insan istifade edecektir. Yardımın çekilebilmesi için de alternatif yöntemler oluşturulmuştur. Böylelikle banka hesabı olanlar da olmayanlar da nakitlerini temin edebilmektedir.

1000 TL Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar için sosyal yardım başvurularının yapılmasının alternatif yöntemleri olduğu bir gerçektir. Normal şartlar altında yardım başvuruları;

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından,

Vefa derneklerinden,

Valiliklerden,

Kaymakamlık ve belediyelerden alınmaktadır.

Sistem günümüzde de bu şekilde ilerlemektedir. Ancak salgın yüzünden kurumlara gidiş mümkün olduğu kadar aza çekilmeye çalışılmaktadır. Bundan kaynaklı olarak 1000 TL yardım başvuruları e-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. Vatandaşlar kişisel ekranlarından yardıma form doldurarak başvurabilmektedir.

Devlet, e-devlet sistemi konusunda yeterli olmayan vatandaşlar için de gereken yardımları yapmaktadır. Siz de sistem girişinizi PTT’den alacağınız bir şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Buna imkânı olmayanlar ise üst tarafta verilen kurumlardan herhangi birine başvurmalıdır. İlgili personel yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara imtina göstererek gereken yönlendirmeyi yapmaktadır.

1000 TL Sosyal Yardım Başvuru Sorgulama Ekranı

Yardım başvurusunu iletenler için sıra inceleme sürecine gelmektedir. Zira bu tür nakdi yardıma milyonlarca vatandaş başvurmaktadır. Yardımın belli bir sınırı olduğu için sistem otomatik bir inceleme başlatmaktadır. Yardımı temin edecek olanlar incelemeden geçer not alanlar ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlerdir.

Yardım başvurusundan sonra sıra 1000 TL yardım başvuru sorgulama ekranının incelenmesine gelmektedir. Zira bu ekranda yardım sonuçları ya da başvuru süreci kontrol edilebilmektedir. Ekranın açılması için de e-devlet girişi istenmektedir. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapanlar anında sorgulamalarını gerçekleştirebilmektedir. Olumlu yanıt alanlar için verilecek olan tarihlerde para aktarımları yapılacaktır.

1000 TL Sosyal Yardım Kimlere Verilecek?

Salgın kapsamında pandemi yardımları alternatif alanlarda yapılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 1000 TL’lik olan yardımlar için 1.faz ve 2.faz ödemeleri tamamlanmıştır. 3.faz başvuruları da ödemeleri de devam etmektedir. Siz de başvuru sonrasında uygun bulunmanız halinde yardımdan istifade edebilirsiniz. Yardım teminlerinde kişilerin;

İşçi,

Memur,

Esnaf,

Emekli olmasına bakılmamaktadır.

Sistem tarafından gerçekleştirilen incelemeler hane halkına düşen gelir miktarıdır. Ayrıca özellikle bazı esnaflar ciddi maddi sıkıntı çekmeye başlamıştır. Bu neden yüzünden devlet 1000 TL yardıma ek olarak esnaflara özel yardım paketleri oluşturmaktadır. İhtiyaç sahipleri e-devlet bilgileri üzerinden kontrol edilmektedir. Salgından olumsuz olarak etkilene ve geçim sorunu yaşayan herkese destek ödemesi yapılmaktadır. Burada maddi geliri düşük olanlara öncelik verilmektedir.