Yaşlılara 2420 TL ödenek! Başvuru Şartları ve ekranı açıldı!

2021 yılında, yaşanan Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle Devletten yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar artarak büyüyor. Yeni yıl itibariyle 65 yaş aylığı alan bir yaşlı vatandaş, aynı zamanda evde bakım maaşı için de şartları taşıyorsa, 2.420 TL ödenek sahibi oluyor! Peki 2420 TL ödeme için şartlar neler? Kimler 2420 TL destek ödemesi alabilir? Şimdi bu soruların yanıtları vatandaşlarca merak ediliyor.

2021 yılına girmemizle birlikte asgari ücret ve emekli maaşlarına olduğu gibi 65 yaş aylığı ve evde bakım maaş ödemelerine de zam müjdesi geldi! Böylece yaşlı vatandaşlara 2021 yılında Devlet tarafından sunulan desteklerde de büyük artış yaşandı.

SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN YAŞLIYA 65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş ve üzeri olup, SGK tarafından herhangi bir güvencesi bulunmayan ve sabit bir geliri olmayan yaşlı vatandaşlara Devlet tarafından 65 yaş aylığı bağlanmaktadır. 65 yaş aylığı, şartları taşıyan yaşlı vatandaşlara ayda 763,67 TL olarak ödenmektedir. Her ay düzenli olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların hesaplarına yatırılan bu yardım ödemesini alabilmek için 2 şart birlikte aranıyor. Buna göre; kişinin 65 yaş ve üzeri olması, ayrıca kendisinin ve eşinin aylık 1.705 TL'nin altında gelirinin bulunması aranıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il-ilçe müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat edilerek 65 yaş aylığı talebinizi iletebilirsiniz.

DEVLETTEN MUHTAÇ DURUMDAKİ VATANDAŞA EVDE BAKIM DESTEĞİ

2021 Yılında zamlanarak artan bir diğer sosyal destek kalemi de Evde Bakım Maaşı oldu. Belirli bir engelliliği bulunan ve yaşlı olup bakıma muhtaç durumda olan vatandaşların, evde bakımını üstlenen yakınlarına evde bakım maaşı bağlanıyor. 2021 yılı itibariyle evde bakım maaşı aylık 1.657,86 TL'ye yükseltildi. Böylelikle bakıma muhtaç durumda olan vatandaşların ve bu kişilerin bakımını üstlenen ailelerinin yaşam kalitesinde artış yapılması hedeflendi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara tüm bu desteklerin yanı sıra daha pek çok kategoride sosyal destek ve hizmet sunuluyor.Örneğin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara toplu taşımalarda ücretsiz faydalanma hakkı vb. kolaylıklar sağlanıyor.

Devlet, 2021 yılında da toplumun pek çok kesiminden vatandaşlara sosyal yardımlar aracılığıyla elini uzatmayı sürdürüyor. Özellikle Pandemi nedeniyle işsiz kalan ve ekonomik olarak sorunlar yaşayan vatandaşlara 3. faz 1000 TL pandemi yardımları da peyderpey ödenmeye devam ediyor. Yaşlı ve emekliler de unutulmuyor. Özellikle herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayn yaşlı vatandaşlara, haberimizin yukarki kısmında yer verdiğimiz üzere 65 yaş aylığı olarak bilinen yaşlılık aylığı ve engelli durumda olup bakımını kendi başına gerçekleştiremeyecek durumdaki vatandaşlara da evde bakım desteği sunularak hayat standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Sosyal yardım şartlarını taşıyanlar ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirerek ivedilikle bu türden sosyal yardımlara hızla kavuşuyorlar.