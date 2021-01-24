Yardım Parası Başvurusunu Kaçırmayın! İşte detaylar

Sosyal yardım ödemelerinin ilk 2 faz ödemeleri gerçekleştikten sonra 3. Faz ödemelerinin olacağı açıklanmıştı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada 3 Faz yardım parası sonuçları bize oldukça merak eden bir konu oldu.

1 ve 2. Faz ödemeleri gerçekleştikten sonra gözler 3. faz ödemelerine çevrildi.

1000 TL Sosyal Yardım Parasını Kimler Alabilir ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Ev başına verilecek olan 1000'er TL destek parasını içeren 3. faz sosyal destek programı, emekliler, memurlar, kamu işçileri, İŞKUR'un kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneğinden faydalananlar dışındaki tüm vatandaşlar e-devlet üzerinden yardım parasına başvuru yapabilir.

Faz 1 ve faz 2 kapsamında yardım parası alan kişiler çünkü fazdan yararlanamayacaklar.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesinde bulunan kamu işçileri

5510 sayılı kanunun 4//C maddesinde bulunan memurlar

SGK'dan gelir ve aylık alanlar ( emekliler)

İŞKUR işsizlik ödeneğinden yararlananlar

İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar

Bu ödemeden yararlanamayacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 aşamadan oluşmaktadır. Bütün bu başvuru süreci e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

İlk aşamada TC kimlik numaranız, isminiz, soyadınız, doğum tarihi, Medeni durum, çocuk sayısı, telefon numarası, resmi adresinize ilişkin İkamet adresi, e-posta adresiniz, çalışma durumu eğer çalışıyorsanız aylık aldığınız maaş tutarı, sosyal yardım parası olup olmadığımız, oturduğumuz yerin kira olup olmadığı, eğer eviniz kira İsa evinizin kirasını ne kadar olduğu, aylık elektrik, doğalgaz, su gelen faturanızın miktarı, hane halkının kaç kişi olduğu,hane halkının toplam aldığı aylık geliri, hane halkında sizin haricinizde yaşayan kişilerin kimlik bilgileri ve kişiye ait çalışma durumu ( tam zamanı, kısmi çalışma, çalışmıyor) şeklinde sizden bilgiler istenmektedir. Banka hesabınızın olup olmadığına ilişkin başvurunuzda bazı kişisel bilgiler ve hanenizde yaşayan kişilere ait kişisel bilgiler talep edilecektir, bu bilgileri yazdıktan sonra devamında devam et butonuna tıklayarak Bilgilerinizi kontrol edilip işleminizi tamamlanır. Yazdığınız bilgilerin doğruluğu oldukça önemli olup, bu bilgiler doğrultusunda yetkililer araştırma yapıp uygun olmanız durumunda 1000 TL yardım parasını tarafınıza teslim edecektir.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 14:27