Yardım Paraları İçin Yeni Şartlar Getirildi!

Devlet destek ödemelerinde bazı değişiklikler yapıldı. Yetkililer ödeneklerin gerçek sahibine gitmesi adına, ödenek başvurusu yapan kişilerin durumunu daha detaylı araştıracak. Böylece yardım ödenekleri gerçek sahipleri tarafından alınabilecek. Açıklanan ödenekte kadınlar için daha fazla pay ayrıldığı biliniyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 752 TL ile 1625 TL arasında aylık olarak devlet desteği alınacak. Destek alan vatandaşların maddi durumlarının yanında ek olarak bazı özelliklerde yardım almasında etkili olacak. Kadınlar yaşlılar ve engelliler için daha fazla ödenek ayrıldığı bilinmekte. Destek alan kadının eğer eşi vefat etmiş olması, yetim, öksüz olmaları durumu destek ödemesi yapılırken göz önünde bulundurulacak özellikler arasında. Yaşlı vatandaşlar için ise 65 yaşında büyük olmak, maaş alıp almadığı, eğer evde bakım alıyor ise bakımının kimin tarafından üstlendiği yetkililer tarafından detaylı bir şekilde araştırılacak. Yeni dönemde gerçekten de ihtiyacı olan insanlara bu paralar verilecek toplamda ise 3.4 milyon vatandaşa ödeme yapılması hedeflenirken eğer pandemi böyle seyrederse daha fazla kişiye yardım yapılması da bekleniliyor.

Destek kapsamında yapılacak ödenekler de açıklandı, açıklanan ödeneklere göre yaklaşık 65 milyar TL vatandaşa ayrıldı, önümüzdeki günlerde ekonomi verilerinin de inmesi öngörülürken, verilerinin inme durumunda ödeneklere zam yapılacak. Yeni ödeme paketinde vatandaşlara ödenecek ödemeler arasında evde bakım ödeneği, genel sağlık sigortası ile verilmesi planlanan ödeme, 65 yaş aylığı, maaş ve evde bakım ödeneği, eşi vefat eden kadınlara bağlanması planlanan aylık, doğum parası, kız çocuklarının okutulması için bir ölecek destek ödeneği açıklandı. Ödenekten yararlanmak isteyen kişilerin yine de e-devlet üzerinden başvuru yaparak kendilerinden istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra kaymakamlıklar ve belediyelerden de başvuru yapabilirsiniz, aynı zamanda tüberküloz hastalığı bulunan vatandaşlar için de ödeme alınması konusunda bir takım çalışmalar sürüyor.