Yapı Kredi Flaş Kredi Kararı

Banka;

Şubeye gitmeden pek çok işlemin halledilebilmesi,

Kredi taksit ödemelerinin ertelenmesi,

Kredi hacminin artırılması,

Yeni kredi paketlerinin hazırlanması,

Kredi paketlerinde vade oranlarının artırılması şeklinde destek sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Geçtiğimiz günlerde banka yetkilileri tarafından bu alandan elde edilmiş rakamsal veriler de açıklanmıştır. Böylelikle bankanın destek oranları resmilik kazanmış olmaktadır.

Yapı Kredi’den Kredi Açıklaması Geldi!

Banka kredi paketleri bakımından değişimler ciddi rakamlar üzerinden olabilmektedir. Yapı Kredi Bankası bu alanda son verileri müşterileri ile paylaşmıştır. Gelen resmî açıklamalar çerçevesinde nakdi olan kredi hacminin %26 oranında arttığı görülmektedir. Bilindiği üzere salgın yüzünden vatandaşların nakit ihtiyaçları maksimumlara ulaşmıştır. Ana nakit ihtiyaçları;

Bireysel kredi taleplerinin,

Ticari kredi taleplerinin artmasına neden olmuştur.

Yapı Kredi Bankası artan nakit ihtiyacı karşısında müşterilerine uygun olanaklar kapsamından kredi temin etmiştir. Ödemeleri de ertelenebilen krediler sayesinde piyasada meydana gelmiş olan durgunlukların bir nebze olsun giderilmesi sağlanmıştır. Nakdi kredi hacminin rakamsal değerlerinin 166,9 milyar TL olması da aynı nedenden ileri gelmektedir. Banka geçtiğimiz sene onlarca yeni müşterisine kredi tanımlaması gerçekleştirmiştir.

Rakamlar Yükseldi

Yapı Kredi Bankası

tarafından gerçekleştirilen kredi açıklamaları da bu durumu kanıtlamaktadır. Yapı Kredi Bankası 2020 yılını 486,5 milyar liradan oluşan aktif toplam ile sonlandırmıştır. Rakamların geçtiğimiz yıl ile kıyaslanması artışın net bir şekilde görülmesini sağlamaktadır.

Pandemi bankaların işlevsel olarak hareket etmelerine neden olmuştur.

Banka bir önceki seneye göre mevduat hacminde %15 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. Bankanın elde etmiş olduğu kar bazında da büyümeye gittiğini söylemek mümkündür. Çünkü geçtiğimiz sene aynı dönem içerisinde elde edilmiş olan rakamlar %41 oranında artmıştır. Açıklamalarda yer verilen net kar oranı ise 5 milyar 80 milyon TL şeklindedir.

Kredi Olanakları Artış Gösterdi

Korona Virüs Salgını ekonomik etkileri çerçevesinde dünya piyasalarını adeta alt üst etmiştir. Ülkemiz de salgının ekonomik etkilerini hissetmektedir. Ekonomide istikrarın sağlanması adına uygulanan paketlerin sayısının artması da aynı sorunu gidermek için hazırlanmaktadır. Yapı Kredi Bankası kredi olanakları genişletilerek vatandaş maddi açıdan desteklenmeye çalışılmaktadır. Banka CEO’su Gökhan Erün yaptığı açıklamalarda “Hizmette sınır yoktur.” ilkesinin izlendiğini vurgulamıştır.

Erün tarafından devam ettirilen açıklamalarda bankanın Türkiye ekonomisi için sağlamış olduğu destekten de bahsedilmiştir. Bu desteğin geçtiğimiz sene içerisinde geçerli olan rakamları ise 382,7 milyar TL şeklindedir. Açıklamalar bankanın aktif büyüklük miktarları üzerinden devam ettirilmiştir. Zira banka yaşanan salgın çerçevesinde büyümesine devam ederek aktif büyüklük miktarını 486,5 milyar TL olarak güncellemiştir.

Vatandaş Salgın Döneminde Desteklendi

2020 yılının salgının gölgesi altında tamamlanması herkesi derinden etkilemektedir. Üstelik 2021 yılı da bu şekilde geçeceğe benzemektedir. Bu neden yüzünden Yapı Kredi salgın kredi paketlerinin de devam etmesi beklenmektedir. Bilindiği üzere salgının yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi için;

Kafe ve restoranlar paket servise geçirilmiş,

Sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmış,

Toplu eğlence mekanları kapatılmış,

Esnaflar büyük oranda kepenk indirmiş durumdadır.

Sayılan önlemler salgının kontrol altına alınması açısından olumlu sonuçlar vermektedir. Fakat vatandaş önlemler yüzünden ekonomik güç kazanımı gerçekleştirememektedir. Bu alanda banka destek ihtiyaçları yeniden gündeme gelmektedir. Yapı Kredi Bankası gibi köklü olan bankaların krediler üzerinden destekleri de aynı nedenlerden dolayı önemlidir. Bankaların yeni paket açıklamaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.