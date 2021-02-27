Yapı Kredi Bankası ve 40000 TL ile anında kredi kampanyası başlattı

Yapı Kredi Bankası, 40000 TL'ye kadar anında kredi kampanyası veriyor. Gerekli bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak, hemen kredi onayı alabilir veya yine aynı gün içerisinde kredinizi hesabınıza atabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, 40000 TL'ye kadar kredi başvurusu yaptıracak müşterilerine 36 ay vade 3 ayı ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın uyguladığı kredi politikalarına uygun birer müşteri olmamız şarttır.

Yapı Kredi Bankası, 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi puanı en az 1300 ve üzerinde olması durumunda hem düşük faizlerle onayı alabilir, hemde kredilerinde yüksek limitli olarak işlem yapabilirler. 36 ay vadeye kadar alacağınız Yapı Kredi Bankası kredilerinde banka Kredi sicili bozuk olan müşterilerin onay alamayacağını söyleyebiliriz. Eğer bankalardan, icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa, kredi başvurusu yaptığınızda otomatik olarak kara liste müşterisi olduğunuz için kredi onay alamayacaksınız. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, 18 yaşından büyükseniz kredi başvurunuzu Yapı Kredi bankasından hemen yapabilirsiniz.

Yapı Kredi bankası anında kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden anında kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın SMS Kredi servisi olan 44 11 numarasına mesaj atarak hemen ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin cep telefonlarının mesaj kısmına girdikten sonra Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazıp boşluk bırakıp, son olarak da aylık gelirlerini yazarak, 44 11 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Mesaj gönderdikten 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu, Yapı Kredi Bankası tarafından iletilecektir. Eğer kredi onayı anlarsanız kredi başvurunuz hemen banka şubesinden sonuçlanacak ve en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek de 40000 TL'ye kadar olan kredinizi kullanacaksınız.

Sms ile kredi başvurusu yapamayan müşteriler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusunda bulunabilirler. Buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler TC kimlik numaralarını ve cep telefonu numaralarını gireceklerdir. Kredi sonucu yine sizin cep telefonunuza gelecektir, onay almanız ile birlikte banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi bankası online 40.000 TL anında kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı şifreleri ile birlikte Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedirler. 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak yapacağınız bu kredi başvurusunda onay almamız ile birlikte krediniz Yapı Kredi Bankası, hesabınıza yatar. Krediler daha düşük faiz oranları ve masrafsız olarak sizlere sunmaktadır.