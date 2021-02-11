Yapı Kredi Bankası Devlet Bankalarının Yapamadığını Yaptı! Vatandaştan Tam Not Aldı!

Vatandaşlar;

Konut kredisi,

Taşıt kredisi,

Tüketici kredisi,

Acil ihtiyaç kredisi,

Ticari kredi gibi ana başlıklar üzerinden nakit temin edebilmektedir.

Yapı Kredi Bankası geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yılki kredi oranlarını açıklamıştır. Bu sayede bankanın pek çok bankada görülmeyen rakamlar üzerinden destek sağladığı ortaya çıkmıştır.

Yapı Kredi Bankası Raporunu Açıkladı!

Yapı Kredi Bankası kredi hacmi açıklamalarından sonra ortaya enteresan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Pek çok vatandaş salgın kapsamında öncelikle kamu bankalarının kapısını çalmıştır. Buna karşın kredi olanakları;

Erteleme,

Vade sayısı,

Faiz oranları açısından Yapı Kredi Bankası’nda daha uygundur.

Banka, kredi sağladığı kişi sayısı bakımından da rakiplerinin oldukça önüne geçmiştir. Hatta resmi veriler, kredi hacminde geçen seneye göre ciddi oranda büyüme kaydedildiğini göstermektedir. Banka 2021 içindeki kredi olanaklarını da güncellemiştir. Bu sayede şartlara uygun olan herkes bankadan kredi çekebilecektir.

Devlet Bankalarının Önüne Geçti!

Ya

pı Kredi Bankası katkı payı

kesinlik kazanmıştır. Banka, ekonomik olarak katlı sağlamanın yanı sıra geçtiğimiz seneye göre kendini de büyütmüştür. 2021 yılında ekonomik katkı rakamlarının ise 382,7 milyar olması hedeflenmektedir. Bankanın hedeflerine erişim sağlamak açısından şimdiden destek paketlerini güncellediği konuşulmaktadır. Bu sayede;

Bireysel kredi,

Ticari kredi fark etmeksizin ihtiyaç sahipleri nakit gereksinimlerini bankadan karşılayabileceklerdir.

Devlet bankalarının oldukça önüne geçen

Bankanın resmi olarak duyurduğu 2020 rakamları da oldukça yüksektir. Verilerin 2020 değerleri kredi hacmi olarak 282,2 milyar şeklindedir. Kredi hacminin yüzdelik değerleri de vatandaşla paylaşılmıştır. Buna göre Yapı Kredi Bankası, salgın kapsamında geçtiğimiz seneye göre %25 oranında daha çok kredi temin edebilmiştir. Bu da hem ülke ekonomisine nakit girmesine hem de vatandaşların refah seviyelerinin artmasına destek olmuştur.

Yapı Kredi Bankası’ndan Ekonomik İstikrar Paketleri

Yapı Kredi Bankası ekonomi paketleri üzerinden vatandaşa destek olmaya devam etmektedir. Ekonomik istikrar üzerine kurulmuş olan paketler öncelikle kamu bankaları üzerinden temin edilmeye başlanmıştır. Sonraki zaman dilimlerinde özel bankalardan da değişen oranlar ve avantajlar üzerinden kredi paketleri alımı mümkün hale gelmiştir. Özel bankalar içerisinde;

Vade sayısı,

Taksit erteleme miktarı,

Kredi kapsamı,

Kredi temin süresi,

Kredi faiz oranları bakımından en avantajlılardan biri Yapı Kredi Bankası’dır.

Vatandaşlar bankanın açıklanacak olan kredi alım şartlarına uyum sağlamaları halinde beklemeden nakitlerine erişim sağlayabilmektedir. Nakit teminlerinden önce bankanın kredi başvuru sistemini güncellediği de görülmektedir. Bu sayede kredi teminleri özellikle müşteriler bakımından hiç şubeye gitmeden sağlanmaktadır. Sistem mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından yürütülmektedir.

Vatandaş Rahat Şekilde Kredi Çekebilecek

Merak edenler için Yapı Kredi Bankası kredi şartları resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Üstelik her kredide benzer olmasına karşın bire bir aynı şartlar da uygulanmamaktadır. Bazı kredilerde kefil istenebilmektedir. Konut kredilerinde ekspertiz raporu istenmesi de başvurunun onay alma şartlarından biridir. Sayılanlara ek olarak kredi teminlerinde;

Belli süreden bu yana devam eden sigorta,

Devamlı gelir getiren bir iş,

On sekiz yaşın üzerinde olunması,

Kredi notlarının düşük olmaması gibi şartlar aranmaktadır.

Şartlar klasik kredi şartları olarak tanımlandığı için vatandaşın yüzü gülmektedir. Çünkü böylelikle kredi çekimi kolaylaşmaktadır.