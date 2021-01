Yabancılara Konut Kredisi Veren Bankalar 2021

Ülkemizde birçok yabancı bulunmakta. Ülkemizin vatandaşı olmayan fakat oturum iznine sahip olan yabancılar da ev almak istiyor. Fakat birçok banka tarafından bu talepleri reddedilmekte. Sadece birkaç banka yabancılara da ülkemiz sınırlarında konut kredisi olanağı tanıyor. Bizde sizler için 2021 yılında yabancılara da konut finansmanı sağlayan bankaları derledik. Ayrıntılar haberimizde.

Özel bankaların bazıları da yabancı müşterilerine ev alımların da yardımcı oluyor. Türkiye’de ev almak isteyen ve konut kredisi çekmeyen isteyen yabancılara kredi veren bankalar da her yıl olduğu gibi bu yılda güncellendi. İşte 2021 güncel listesi;

Türkiye’de kredi alarak ya da finansman desteği ile ev almak isteyen yabancılar için ayrıca özel kredi paketleri de mevcut. Şu bankaları ise yabancılara da konut kredisi desteği sağlamakta;

Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Garanti BBVA

İş Bankası

QNB Finansbank

YABANCILARA SUNULAN FAİZ ORANLARI

Yabancı vatandaşlar da konut kredisi için başvurduklarında her bankadan ayrı faiz oranı almaktalar. Ülkemizdeki her banka kendi politikasına göre farklı vade süresi ve faiz oranları sunmaktadır. Bazı bankalar ise faiz oranı yerine sadece kâr payı alırlar. Yine üst limit de farklılık göstermekte. Bazı bankalar diğerlerine göre daha fazla finansman desteği sunabiliyor. Yabancı müşterilerin bu durumda da her bankanın paketlerine teker teker incelemesi gerekmekte. Kendilerine uygun vade sürelerine ve faiz oranlarını seçmeleri gerekiyor. Bizde sizler için yol gösterici olarak bazı bankaların sundukları paketleri aktardık.

ALBARAKA TÜRK KONUT FİNANSMANI ÖZELLİKLERİ

Albaraka Türk Katılım Bankası yabancılar tarafından tercih edilen bankalardan biri. Sıklıkla tercih edilmesinin sebebi ise yabancılara sunduğu finansman desteği ve bu paketin özellikleri. Banka 2021 yılında da koşullara göre paketini güncelledi. İşte banka müşterilerine göre sunduğu finansman destek paketi;

Bankanın sunduğu paketi müşteriler Türk lirası, Amerikan doları ya da Euro cinsinden alabilirler.

Bunun yanında almak istedikleri evin ekspertiz değerinin %50’sine kadar da finansman desteği almaktalar.

Eğer müşterilerin hali hazırda ek bir gayrimenkulleri varsa bu sefer alacakları konutun %100 değerine kadar finansman desteğinden yararlanabiliyorlar.

Yine müşterilere 10 yıla kadar yani 120 aya kadar vade süresi veriliyor.

Müşterilere yine esnek ödeme seçeneğinin yanı sıra aylık eşit taksitli ödemeler de sunuluyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yabancı müşterilerin ise konut finansman desteği için Albaraka Türk şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 18:17