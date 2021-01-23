VGM İhtiyaç Sahiplerine Aylık 1037 Lira Yardım Verecek!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1037,96 lira muhtaç aylığı vereceğini açıkladı. Vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan bu haber beraberinde pek çok soru işareti de getirdi. Vatandaşlar “VGM muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir, 2021 VGM muhtaç aylığı ne kadar oldu?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. Sizler için VGM muhtaç aylığı ile ilgili tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik.

İhtiyaç sahibi ailelere, yetim ve engellilere 1037,96 liralık yardım yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) muhtaç aylığının detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu aylıktan yararlanmak isteyen kişilerin sosyal güvencesi olmamasının yanı sıra herhangi bir gelir ya da aylık alıyor olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, gelir getirisi olan bir taşınır ya da taşınmaz malı bulunmaması ve mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmış olmaması gerekiyor.

KİMLER MUHTAÇ AYLIĞI ALABİLİR?

Yüzde 40 ve üzeri engelli olan muhtaç vatandaşlara ve annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara belirli koşulları karşılamaları halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç aylığı bağlanacaktır. Bu şartlar;

Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir.

Kişinin herhangi bir geliri ya da aylığı olmaması gerekmektedir.

Muhtaç aylığı almak için başvuruda bulunacak kişinin mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir.

Gelir getiren bir taşınır ya da taşınmaz malı olmaması veya taşınır/taşınmaz malı olup buradan elde edeceği aylık ortalama gelir miktarının muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekmektedir.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Muhtaç aylığı başvuru formu

Başvuru yapan engelli vatandaşlardan özrünü belirten sağlık kurulu raporu istenmektedir.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Muhtaç aylığı almak için başvuru formunu doldurup imzalayan vatandaşların ikamet ettikleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bizzat ya da posta yoluyla başvuru yapması gerekmektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyen engelli vatandaşların ise başvuru formu ile birlikte özür durumunu belirten sağlık kurulu raporunu da Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletmesi gerekmektedir.

2021 MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Muhtaç engelli vatandaşlarımıza ve yetim çocuklara 2021 yılında her ay verilecek olan muhtaç aylığının miktarı 1037 lira olarak belirlendi.

MUHTAÇ AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

-Yetim erkek çocuklarının 18 yaşını geçmesi ya da yükseköğretimde eğitim alıyorsa 25 yaşını tamamlaması durumunda

-Muhtaç aylığı alan vatandaşın vefat etmesi durumunda

-Kişinin muhtaçlık durumunun ortadan kalkması veya bakım altına alınması halinde

-Muhtaç aylığının aralıksız 3 ay alınmaması durumunda muhtaç aylığı kesilmektedir.