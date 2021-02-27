Vergi dairelerinde hafta sonu kalabalığı!

Veri borçlarının yapılandırmasında son tarihin 1 Mart olduğunu duyurulmasının ardından vatandaşlar vergi dairelerine koştu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen vergi dairelerinin açık olacağı belirtilince, işlemlerini daha önceki günlerde halledemeyen vatandaşlar soluğu vergi dairelerinde aldı. Borçların ödenmesi ve yapılandırılmasında son günün pazartesi olması nedeiyle de vergi daireleri önünde yoğun bir kalabalığın oluştuğu gözlendi.

Son gün 1 Mart pazartesi!

Türkiye genelinde yaşanan vergi daireleri yoğunluğu Kocaeli'de objektiflere yansıdı. Vergi borçlarını ödemek çin geldiğini kaydeden Muhtesım Beyaz, hafta içi aşırı kalabalık nedeniyle işlerini yetiştiremediğini söyledi. Numaraların önceden verildiğini ve bu durumdan daha önce haberinin olmadığını kaydeden Muhtesım Beyaz, hafta sonu da vergi dairelerinin açık olduğunu öğrenince günün ilk ışıklarıyla yola koyulduğunu kaydetti. Erken gelmesine rağmen vergi dairesi önünde bir kalabalıkla karşılaştığını belirten Beyaz, kalabalık nedeniyle insanların arasına girmediğini ve mesafesine dikkat ettiğini belirtti.

Hafta içi çok daha kalabalıktı!

İşlemlerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirmek istediğini kaydeden Adem Er, internetten ödeme yapılamaması nedeniyle vergi dairesine geldiğini aktardı. Bu kadar kalabalıkla karşılaşmayı bekşemediğini bildiren Er, kendisi de dahil birçok kişinin işleri son güne bıraktığını ifade etti. Pazartesi gününden önce işlemlerini halletmek istediğini vurgulayan Can Şimşek ise hafta içi çok daha büyük bir kalabalığın bulunduğunu, bugün ise yoğunluğun görece daha düşük olduğunu kaydetti.