Vefa İhtiyaç Kredi ile Düşük Faizli 100 Bin TL Kredi Veriliyor!

Vefa ihtiyaç kredi kampanyası olarak adlandırılan bu pakette 100.000 tl varan kredilerin verileceği açıklanmaktadır. Kamu bankası olan Halkbank tarafından yapılan açıklamada şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçları için 100.000 tl tutarına kadar kredi desteği alabilecekleri belirtilmektedir. Şehit ailelerini ve gazileri oldukça sevindiren bu kampanya ile ilgili merak edilenler haber içeriğinin devamında yer almaktadır.

Vefa İhtiyaç Kredisi Hangi Sebep ile Hazırlandı?

Şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı maddi manevi zorlukların göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtilmektedir. Bireysel anlamda yaşadıkları kayıp ve kazandıkları yeni zorluklar karşısında şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten kamu bankası Halkbank, bu konuda sevindirici bir çalışma tamamladıklarını belirtmektedir. Bu kampanyanın hazırlanmasında önem arz eden şehit ve gazilerin unutulmaması gerektiğinin altını çizmektedir.

Şehit ailelerinin manevi zorluklar ile başlayan süreçlerine devletin sunduğu ücretsiz psikolojik destekler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra şehit çocukları için devletin sağlamış olduğu eğitim ve iş olanakları da ailelere yardımcı olmak maksadı taşımaktadır. Psikolojik, eğitim ve iş desteklerini alma hakları dışında aynı zamanda bu aileler için düşük faizli kredi seçenekleri yer almaktadır.

Gaziler içinde geçerli olan maddi ve manevi zorluklar göz önünde bulundurulmaktadır. Gazi olması nedeni ile iş imkanları kısıtlanan ve psikolojik anlamda desteğe ihtiyaç duyan gaziler mevcut bulunmaktadır. Şehit ailelerinde uygulanan psikolojik desteği ücretsiz olarak devlet gazi vatandaşlara da sunmaktadır. Bunun yanı sıra fiziksel olarak çalışma engeli bulundukları için kamu bankaları ve devlet destekli kredilerinde içinde bulunduğu birçok kampanya hazırlanmaktadır.

Vefa İhtiyaç Kredi Kampanyasından Yararlanma Koşulları Nedir?

Bu kampanya desteğinden yararlanmanın belirli koşulları bulunmaktadır. Bu koşulları yerine getiren her vatandaş ihtiyaç kredisinden yararlanabilmektedir. Şehadet belgesini getiren aile yakınlarının ve gazilik belgesi ile başvuran vatandaşlar bu krediden yararlanabilmektedir. Başvurmak isteyen vatandaşlar için bu kredi kampanyasının koşulları aşağıda belirtilmektedir.

Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen bireysel ihtiyaç kredisi 100.000 tl ye varan tutarda olması,

36 ay vadesi olmak ile birlikte masrafsız olacağı,

100.000 tl kredi için tahsis ücreti ödemesi olmadan,

Aylık 3.843 tl taksit tutarı ile,

%1.56 faiz oranı belirlendiği iletilmektedir.

Kamu bankası olan Halkbank bu kampanyadan yararlanabilmek için en yakın Halkbank şubesinden başvuru yapılması gerektiğini bildirmektedir. Bu duyurudan da anlayacağımız gibi başvurular sadece banka üzerinden gerçekleşmektedir. Online (çevrimiçi) başvuruların geçersiz sayılacağı veya mümkün olmayacağı açık bir dil kullanılarak belirtilmektedir.

Düşük Faizli 100.000 tl Krediden Kimler Yararlanamaz?

Şehit yakını olduğunu ispatlayamayan, gazi olduğunu belgeleyemeyen vatandaşlar vefa ihtiyaç kredi kampanyasından yararlanamamaktadır. Aynı zamanda şehit yakını olan fakat 18 yaşını doldurmamış bireyler içinde bu kampanya geçerli olmamaktadır. Muhakkak 18 yaşını doldurmuş bir aile bireyi ile başvuruya gidilmesi gerekmektedir.

Şehit olan yakınının şehadet belgesini kaybetmiş olması durumunda da ispatlanamadığı için bu kampanyadan yararlanması mümkün olmadığı belirtilmektedir. Gaziler için ise gazilik belgesini ibraz edemediği durumda bu kampanya hakkına sahip olması mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra şehit yakını veya gazi olmayan bireylerin başvuruları dikkate alınmamaktadır.