Vatandaşların Kredi Borçları Ertelendi mi? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank

Bankalar tarafından açıklanan duyuruda sağlık çalışanlarına özel imkânlar belirtilirken her bankanın farklı erteleme seçenekleri bulunmaktadır.

Hangi Bankalar Kredi Erteleme İmkânı Sunuyor?

İşçilerin ve iş yerlerinde daralmaya giderek gelir zararına uğrayanların yararlanabileceği bu fırsatı kamu bankalarının yanı sıra bazı özel bankalarda vatandaşa kredi erteleme imkanı sunuyor. Bu nedenle de bankalara göre bu erteleme şartları ve imkanları farklılık gösterebiliyor. Kredi borcu erteleme imkanı sunan bankalar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, ve TEB olarak karşımıza çıkıyor.

Kredilerde taksit ya da anaparasını ödeyemeyen firmalar ve kişiler bankalardan erteleme talebinde bulunabiliyorlar. Aynı şekilde iş yeri sahipleri ve esnaflar da karantina dönemi boyunca yaşanılan olumsuzlukların en aza indirilmesi amacı ile istedikleri takdirde kredi ödemelerini erteleme imkanı bulabiliyor. Kredi borçlarını 3 aya kadar faizsiz bir şekilde erteleme imkanı sunan bu bankalar vatandaşın yükünü hafifletiyor.

Buna göre Halkbank aracılığı ile işçi maaşlarını ödeyen firmalara ise farklı imkanlar sunuluyor. Halkbank aracılığı ile maaşlarını ödeyen iş yeri sahiplerinin bu süreçte işçi çıkarmamaları şart gösterilerek personel maaş gideri kadar kredi imkanı verilebilecek. Ayrıca Halkbank ta bulunan kredi kartı sahibi olan esnaf ve iş yeri sahipleri bu kartların limitlerini arttırabilecek.

Bankaların Şartları Neler?

Kredi erteleme imkanı sunan Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, ve TEB gibi bankalar belirli şartlar altında bu imkandan yararlanmalarını sağlıyor.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre firmaların tüm kredilerinde esneklik sağlanacak ve yeniden yapılandırma gibi imkanlar sunulacak. Firmaların işçi çıkartmama şartı ile maaş gideri kadar ek kredi limiti verilecek. Daha öncesinden çekilen kredilerin tekrar yapılandırılması imkanı sağlanacak. En çok etkilene sektörlere toplamda 12 aya kadar erteleme imkanı sunulan yeni kredi paketleri sunulacak. Firmaların kamu ödemelerine destek amaçlı kamu ödemeleri tutarınca kredi verilecek ve 3 ay geri ödemesiz olma imkanı tanınacak. Firmalar kullandıkları iş kredi kartlarının limitlerini arttırabilecek. Ve yeni kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlara mobil bankacılık ve internet şubelerinden başvuru imkanı sağlanacak. Yine bireysel müşteriler kredi kartı ve kredi taksitlerini 3 aya kadar erteleyebilecek.

Bireysel kullanıcıların özellikle kredi kartı limit arttırma gibi imkânlardan yararlanması dâhilinde yine bankalar tarafından geri ödemelerini 3 ay boyunca erteleme imkânı sunulmaktadır.

Denizbank koşullarına baktığımızda ise yine kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar erteleme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca yapılacak olan EFT ve Havale işlemlerinde ek ücret talebi olmayacak. ATM üzerinden gerçekleşecek para çekim limitlerinde salgın dönemince üst limit 5000 liraya kadar çıkartılacak. Bunun yanında çalışma saatleri ise 12:00 ile 17:00 olarak belirtilecek.

Salgın döneminde oldukça farklı tedbirler alan bankalar vatandaşların salgın ile mücadele kapsamında devlet ile iş birliği içerisinde bulunarak vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasını sağlamaktadırlar. Bunun yanında vatandaşlara çeşitli kredi imkânları sunan bankalar bu kredilerin geri ödemelerinde de vatandaşlara esnek davranarak zorlanmamalarını sağlamaktadır.