Vatandaş Tüm Banka Borçlarını Tek Bankada Birleştirebiliyor! Borç Kapatma Kredileriyle Kara Listeden Çıkılabilecek

Bunlardan birisi de Denizbank tarafından açıklanan borç kapatma kredisi kampanyası oldu. Bu kredi kampanyası sayesinde pandemi döneminde ödenmekte zorlanılan kredi ve kredi kartı borçlarını Denizbank bünyesinde toplu hale getirebilmek mümkün oluyor.

Denizbank Kredi Borcu Kapatma Kredisi Kampanyası

Denizbank tarafından açıklanan banka borç kapatma kredisi kampanyası sayesinde pandemi döneminde kredi kullanan ve bankalara borçlu hale gelen milyonlarca vatandaşa büyük bir kolaylık sağlanıyor. Vatandaşlar bankalara olan borçlarına yönelik olarak tek bir bankada toplayabilme şansına sahip olabiliyor. Denizbank tarafından vatandaşlara sunulan borç kapatma kredisi kampanyası sayesinde vatandaşların tüm bankalara olanDenizbank’ta toplanıyor. Böylelikle vatandaşların bankacılık sektöründe kara listeden çıkmaları ve tabii ki borçlarını tek kalem haline getirebilmelerini sağlıyor. Bu nedenle Denizbank tarafından 60 ay vadeli olarak sunulan bu borç kapatma kredisi kampanyası vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Denizbank tarafından açıklanan kampanya çerçevesinde milyonlarca vatandaş kredi sicilini düzeltebilme şansını yakalıyor. Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarından dolayı kredi sicili bozulan vatandaşlar Denizbank tarafından sunulan borç kapatma kredisi kampanyasından yararlanabiliyor. Bu kredi kampanyası sayesinde tüm bankalara olan borçlar Denizbank’ta tek kredi altında toplanıyor. Bu şekilde borçların gecikmeden çıkması, kredi sicili düzeltilmesi ve kara listeden çıkartılması sağlanmaktadır.

Denizbank Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları

Denizbank borç kapatma kredisi başvurusu yapan tüm vatandaşlar çok düşük faizli ve uzun vade sayılı kredi kullanımı gerçekleştirebilmektedir. Denizbank 2021 borç kapatma kredisi kampanyası kapsamında uygulanan kredi faiz oranı ise 1.74% olarak açıklandı. Ayrıca vatandaşlar dilerlerse aynı faiz oranı üzerinden kolay bir şekilde 60 ay vadeli seçeneğinden de yararlanabilmektedir.