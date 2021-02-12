Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi ve kredi kartı borçlarını 8 ay erteliyor!

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi ve kredi kartı borçları erteleniyor. Vatandaşların nefes alması için hem kredi hem kredi kartı borcunuz varsa Devlet bankaları 8 ay erteleme yapacak! Bu hafta Erdoğan tarafından verilecek müjde başka banka borçlarına öncülük etmesi için 8 ay erteleme yapılacak! İşte Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank erteleme!

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi ve kredi kartı borçlarını 8 ay erteliyor!

Vatandaşlara müjdeli haber kamu bankalarından geliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 8 ay kredi ve kredi kartı borçlarını tekrar erteliyor. Bu hafta Erdoğan tarafından duyurulacak kredi ve kredi kartı borç erteleme işlemleri için ilk adım atıldı! Peki Kredi ve Kredi kartı borçları nasıl ertelenecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan ortak açıklamalarıyla bankaya borçlu olanlar nefes alacak!

Virüs geçmiyor, vatandaş zorda!

Bu kararın çıkmasının en büyük nedenlerinden biri Virüsün mutasyonlu şeklinin daha çok sürecek olması. Aşı gelse de bir çok vatandaş eski işini yapamıyor, bir çok esnaf dükkan açamıyor. Hal böyle olunca Kamu bankaları dev bir adım daha atmak zorunda kaldı! Tanınan ve büyük şirketlere yapılan 8 ay borç erteleme tüm vatandaşlar yapacak!

Tüm vatandaşlara 8 ay kredi ve kredi kartı erteleme!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tüm vatandaşların çektiği kredi ve kredi kartı borçlarını son bir defaya mahsus 8 ay erteleyecek! Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay, Ruhsar Pekcan, Lütfi Elvan pandemi sürecinde sıkıntı çeken esnafı ve vatandaşlar için Vakıfbank genel müdürlüğü, Ziraat Bankası genel müdürlüğü ve Halkbank genel müdürlüğü kredi ve kredi kartı ödemelerinde kredi erteleme ve ilave destek müjdesi geldi. Esnafa kredi erteleme için Esnaf ve Sanatkarlar odasıyla yapılan görüşmelerde kesin onay çıkmıştı. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bir kereye mahsus tüm vatandaşlara da yapabilir miyiz diye sordu! Bankalar biz yaparsak diğer bankalarda peşimizden gelerek Kamu bankalarını ikna etti.

Resmi Gazetede Kararname geliyor!

Tüm vatandaşların kredi ve kredi kartını bir kereye mahsus ertelemek için resmi kararname geliyor! Yeni yapısal reform paketinde yer alacak vatandaş müjdeleri;

1- Ekonomik ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yardımlar yapılacak. 1000 TL ödemeleri hızla gerçekleştirilecek

2- Tüm vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluktan kurtarılacak.

3- Faizsiz, 8 ay erteleme yapılabilecek

4- Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükü 2022 yılına kadar ertelenecek

5- Esnaf ve sanatkarların geçmiş borçları 2022 yılına kadar istenmeyecek

Tüm bankalar seferber olsun!

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank özel bankaların vatandaşlara kredi vermediğini, borç erteleme yapmadığını bildirmesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan tüm bankaların seferber olmasını istedi. Son bir defa vatandaşlara yardımcı olmak için 8 ay erteleme tüm bankaların katılması isteğinde bulunacak. İş Bankası ve Garanti Bankası 8 ay ertelemeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

31 Aralık ve öncesi ilgilendiriyor!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Kredi ertelemesi için 31 Aralık öncesi kredi çekenlerin borçlarını erteleyecek. 31 Aralık 2020 öncesi çekilen krediler ertelenirken 2021 yılında kredi çekenlerin ödemeleri devam edecek!

8 Ay erteleme Faiz yok!

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 8 ay kredi ve kredi kartı borcu ertelemesinde faiz alınmayacağı, vatandaşların ve esnafın 8 ay rahat borçsuz bir yaşam sürmesi ve 8 ay sonunda kredi ve kredi kartı borçları faizsiz olarak ödenmesi kararı verildi. Diğer kredi ve kredi kartı borcu erteleyen bankalar faiz alması durumunda gereken işlemlerin yapılacağı ve bankalara ceza verileceği de gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 10:04
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YORUMLAR
Eda sağır
Eda sağır - 5 gün Önce

Kredimi 8 ay erteletmek istiyorum

Gamze ertürk
Gamze ertürk @Eda sağır - 4 gün Önce

Bende kredimi ertelemek istiyor

Yahya yavuz
Yahya yavuz - 5 gün Önce

İnsanlar nefes alır pandemide

Ercan Ercan
Ercan Ercan - 5 gün Önce

İnşaAllah doğrudur. Faizsiz ertelenirse çok iyi olur

emin
emin - 5 gün Önce

ömür biter bu böyle devam eder gider...

Huseyin.tasgin
Huseyin.tasgin - 5 gün Önce

Kredi.kart.burcum.8.ay.ertele

ÖMER BOZCA
ÖMER BOZCA - 5 gün Önce

ÇOK IYI OLUR NEFES ALIRIZ 8 ERTELEK ISTIYORUM ARTIK BUNALDIK HICDEYILSE BIRAZ BORCLARIMIZI KAPATIRIZ

Atıf yanar
Atıf yanar - 5 gün Önce

Hangi bankadan emekliler maaş alıyor ise bütün emeklilerin tabi isteğe bağlıda olabilir durumu iyi olan olabilir ama isteyenin hiç ayrımcılık yapılmadan kredi borçları 6 ay ertelenip emeklilere ve çocuklarına hatta ve hatta torunları rahat bir nefes almaları sağlanmalı.

adnan kartal
adnan kartal - 5 gün Önce

vakıf banka kredi kartl yapılandır yada erteleme istedim yapmadılar yani yaplkredi bankaslnda ana para hariç 5000 üstü faiz ödeyecem bunu devlet zamanlnda yardlmcl olacaktır benim zararlm kim ödeyecek devlet olarak pandimi sürecinde yetersiz kaldln

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