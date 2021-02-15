Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank 3 Bin 5 bin 10 bin 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi!

Pandemi sürecinin etken olduğu ekonomik sıkıntılar dolayısıyla kamu bankalarının hazırladığı destek kredi paketleri açıklanmış bulunmaktadır. Kamu bankaları ve devlet desteği ile hazırlanmış bu destek kredisi paketinden pandemi sürecinde tüm vatandaşların başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru öncesinde vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir unsur bulunmaktadır. Destek kredisi başvurusunda bulunacaklar için bu kriteri yerine getiriyor olmaları gerekmektedir. Bu kriter aylık hane gelirinin 5.000 tl altında olması ve belgelenebilir olması gerekmektedir. Destek kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların kamu bankası olan 3 bankadan birisini tercih etmesi gerekmektedir. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılabilecek olan bu devlet destekli bu kredi paketi merak edilmektedir.

Destek Kredisinin İçeriğinde Neler Bulunuyor?



Devlet destekli olan ve kamu bankalarıyla birlikte hazırlanan bu kredi hakkında merak edilen birçok konu olduğu görülmektedir. Pandemi sürecinde ekonomik zorluklar yaşayan ve destek kredisi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için geçerli olan bu paketin kriterlerine uyan herkes bu kredi yardımından yararlanabilmektedir. 36 ay vade seçeneği bulunan destek kredi paketinde Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankasından 10.000 tl başvuruya açık bulunmaktadır. İşlem ve başvuruların online yapılması mümkün olmaktadır. 6 ay ödemesiz olan bu kredi desteğinde 0.49 faiz oranı uygulanmaktadır.

Destek Kredisinde Geri Ödeme Planı Nedir?

Pandemi sürecine özel hazırlanan bu bireysel ihtiyaç destek kredisinin geri ödeme planları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Ekonomik olarak yeterince zor süreçler atlatılan bu dönemde sunulan paketin geri ödeme planları ve ayrıntıları oldukça önem yer etmektedir. Nasıl başvurabilirim, ben yararlanabilir miyim, geri ödeme planında sunulan olanaklar nedir gibi sayısız soru akıllara gelmektedir. Vatandaşlar için en önemli husus ekonomik olarak zorluk yaşadıkları bu dönemde geri ödeme planında bulunan detaylar olmaktadır. Detaylar aşağıda yer almaktadır.

Tüm başvurularda 36 ay vade seçeneği,

3.000 tl için aylık 113 tl,

5.000 tl için aylık 188 tl,

7.500 tl için aylık 282 tl,

10.000 tl için aylık 376 tl olarak belirlenmiştir.

Ancak ilk 6 ay ödemesiz olacağı için taksitlendirme vadesi 30 ay olarak yapılacaktır.

Destek Kredi Başvurusu Nasıl Yapılabilir?

Destek kredisi başvurusunda bulunacaklar için iki seçenek olmaktadır. Bankadan başvuru veya online (çevrimiçi) başvuru yapılmaktadır.

Bankadan başvuru yapmak isteyen vatandaşların uygulaması gereken adımlar aşağıda yer almaktadır.



18 yaşını doldurmuş olmak,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Önceden bankayı arayarak randevu veya vezneden randevu oluşturmak,Hane gelirinin 5.000 tl altında olduğunu belgeleyen evrakları tamamlamak,Online başvuru yapmak isteyen vatandaşların uygulaması gereken adımlar aşağıda yer almaktadır.Paketi sunan 3 kamu bankası müşterisi iseniz mobil bankacılıktan işlem yaparak,Müşterisi değilseniz ise web Sitesi üzerinden işlem yaparak,Sizden istenen bilgileri (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum yılı ve diğer kişisel bilgiler) ,Banka veya online (çevrimiçi) başvuru detaylarında bu detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Destek Kredisinin Süresi Nedir?

Salgın süreci dünya çapında kritik bir durumda devam etmektedir. Bunu baz alarak söylenebilecek tek şey ekonomik anlamda zorluklar ile doğru mücadele edilmesi gerektiği yönünde olmaktadır. Bu neden ile destek kredisi veya devlet destekli diğer paketlerin süresi belirlenmemiş gözükmektedir. Bu süreçte yaşanan ekonomik zorluklar ve problemler karşısında vatandaşlara desteğin kesilmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni hazırlıkların hız kesmeden süreceğini belirtmektedir. Vatandaşlar için oldukça düşünceli ve rahatlatıcı olan bu paketlerin devam etmesi ön görülmektedir.