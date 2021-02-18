Vakıfbank ve Halkbank Ertelemeli Kredi Dönemi Başlattı! Diğer Bankalarda Geçiyor

Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan birçok vatandaş çeşitli bankalardan kredi çekmek zorunda kalmıştır. Bu kredilerin son ödeme tarihlerinin ise, 31 Mart olduğu bilinmektedir. Ancak pandemi tedbirlerinin hala devam etmesi ve ekonomik krizin henüz sonuçlanmamış olmasını göz önünde bulunduran kamu bankaları krediler için belirlemiş olduğu son ödeme tarihi ileriye çekti ve mağdur vatandaşı bir nebze olsa da rahatlatmayı başardı.

Bankaların yaptığı açıklamalar ise, herhangi bir sektör ayrımı yapılmadan maddi durumu kötü etkilenen herkesin bütün ihtiyaçları vakalar göz önüne alınacak ve ona göre değerlendirmeler yapılacaktır. Aynı zamanda ödemesiz olan dönemler de dahil olmak üzere verilmesi gereken bütün destekler sağlanacaktır. Şeklinde de bazı açıklamalarda bulunulmuştur. Bankaların yaptığı açıklamalar ise; pandemi sürecinde ekonomik kriz yaşayan ve borçlarını ödemekte güçlük çeken kişilerin rahatlama yaşamasına fazlasıyla yardımcı olmuştur.

Kredilerini Erteleyen Bankalar Hangileridir?

Pandemi süreci boyunca bütün vatandaşlar çeşitli bankalardan kredi çekmeye başlamıştır. Bu nedenle son yayımlanan haberlerden sonra, kredileri erteleyen bankalar hangileridir? Sorusu da gündem olmaya devam etmektedir. Kredi ödemelerinin günlerinde erteleme gerçekleştiren bankalar ise; 3 kamu bankasıdır. Bunlar; Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tır.

Vatandaşların durumu en az hasarla atlatmasını isteyen banka yetkilileri, yakın zamanda hazırlamış olduğu bütün destek amaçlı paketlerini devreye sokmuş ve kredi çeken vatandaşlara duyurmuştur. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat bankası, Mart ayının 31’i itibari ile ödeme alacağı taksitlerini ve faiz oranlarının ödemesini gerçekleştirmeyen bireysel müşterilerini ve aynı zamanda firma sahibi kişileri ötelememe kararı aldığını açıklamıştır.

Aynı zamanda istihdamını henüz azaltma yoluna girmemiş olan büyük firmalara da 3 ay boyunca personellerinin maaş giderlerini baz alarak limit vereceğini açıklamıştır. Ancak bu yaptırımdan faydalanabilmek için; personellerinize ziraat bankası aracılığıyla ödeme yapıyor olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde bankanın tanıdığı bu fırsattan yararlanabilmeniz de maalesef söz konusu dahilinde olmayacaktır. Ziraat bankası kredi ödemeleri ücretlerini geç alacağını ve vatandaşlara ödeme yapabilmeleri için; ek süre hizmeti tanıyacağını da tüm kamuoyuna duyurmuştur.

Vakıfbank Destek Paketi

Vakıfbank destek paketi de vatandaşın istihdamını korumak ve çıkarlarını gözetmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda,

Haziran’ın 30’una kadar olan bütün ödemelerin esnek bir şekilde alınacağı belirtilmiştir.

Aynı zamanda işletmelere özel olarak personellerin 3 ay boyunca aldıkları maaşların giderlerinin de tamamlanabilmesi için; kredi kullanma seçenekleri sunulacağı verilen bilgiler arasındadır.

Aynı zamanda 6 aya varan süre içerisinde ödemesiz kredi ücretlerini uygun vadelerle yapılandırmaya başlayabilecekleri Vakıfbank yetkilileri tarafından duyurulmuştur.

Aynı zamanda ödemenin alınmayacağı zaman zarfı içerisinde; turizm sektörü gibi dönemsel işleyen yerlerin ödemelerinin 12 aya varan bir süreyle uzatılacağı konusu da Vakıfbank yetkilileri tarafından verilen bilgiler dahilinde tüm kamuoyuna da duyurulmuştur.

Halkbank Destek Paketi

Halkbank destek paketi de müşterilerin pandemi sürecinden en az hasarla kurtulabilmesi için oluşturulmuştur. Bu paketin içeriğine göre,

Esnafların Mayıs, Haziran, Nisan aylarına kadar yapacağı faiz ve para ödemelerinin 3 ay süre boyunca erteleneceği yönünde açıklamalar yapılmıştır. Üstelik erteleme boyunca da herhangi bir faiz ücreti alınması söz konusu olmayacaktır.

Esnaf ve sanatkarlara özel; 25 bin TL olarak da nakit krediler tanımlanacaktır.

Aynı zamanda 2020 yılına dahil edilen SGK primleri ve aynı zamanda da, KDV tevkifatları için; Haziran, Nisan, Mayıs aylarında ödeme yapacaksanız, 6 ay süre boyunca erteleme kararının alındığı tüm kamuoyuna duyurulmuştur.

Siz de söz konusu bankaların müşterisiyseniz, söz konusu bankaların yaptığı destek paketleri sayesinde ekonominizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.