Vakıfbank'tan 6 ay sigortası olan vatandaşa 60.000 TL ihtiyaç kredisi rekor kırıyor

Vakıfbank ülkemizin kamu Bankası olmasından dolayı müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Sizlerde Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 60.000 tl ye kadar bu banka üzerinden kredinizi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Vakıfbank 6 aylık sigortası olan müşterilere yeni bir kredi kampanyası başlattı. Sizde eğer bir iş yerinde 6 aydır kesintisiz olarak çalışıyorsanız kredi başvurunuzu Vakıfbank üzerinden yaparak düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank'tan 6 aylık sigortası olan müşteriler 60 bin TL'ye kadar alacakları kredilerde kredilerin ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabilmektedirler. Toplamda 36 ay vadeye kadar alınacak olan bu kredileri kullanabilmeniz için ayrıca banka politikalarında uygun olmanız gerekiyor. Vakıfbank 6 aylık sigortası olan müşterilere 1100 ve üzerinde kredi notu olması durumunda Kredi değerlendirmesi yapacak ve onay verecektir.

Vakıfbank 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank 60.000tl online kredi başvurusu

Bankanın yaptığı bu kredi kampanyasına katıla bilmeniz için aynı iş yerinde 6 aydır sigortanızın kesintisiz olarak yatması gerekiyor. Ayrıca Kredi notunuz 1100 ve üzerinde ise Kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Eğer bu bankadan maaş alan bir müşteri değilsiniz banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Eğer bu bankadan maaş alan bir müşterisi iseniz sadece kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusu yapmanız yeterli olacaktır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. 60 bin TL'ye kadar alacağınız bu krediler ve 36 ay vade ile kredi ödeme tablosu oluşturabilir, ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için ayrıca bankanın resmi internet sitesinde kullanabiliyorsunuz. Resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurularında banka sizleri ön onay verecek ve bu krediyi de banka şubesinden kullanacaksınız.

Vakıfbank şubelerine gidecek zamanı olmayan kişilerin eğer bu banka üzerinde bir hesapları varsa Vakıfbank internet bankacılığı veya Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin mobil uygulamaya giriş yapabilmeleri için bankadan internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Şifreniz ile giriş yaptıktan sonra krediler menüsüne gelerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu seçeneğini seçip 60.000 TL ve en fazla 36 ay vade yazacak şekilde yazdıktan sonra kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi sonucu 5 dakika içerisinde değerlendirilecek ve onay almamız ile birlikte onaylanan tutar kadar para hesabınıza yatacaktır. Bu kredilerde de 36 ay vadeli olarak verilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 09:54