Vakıfbank'tan 25.000 TL sadece kimlikle uygun faizli kredi kampanyası başladı!

Vakıfbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Öncelikle bankanın uyguladığı şartlara uygun bir müşteri grubunda olmanız gerekiyor. Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı müşterilerin en çok tercih edeceği ve güveneceği bankaların başında gelmektedir. Bu sebeple banka kişilere düşük faiz oranları ile kredi imkanı da sağlamaktadır.

Sizlerde bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi notunuzun uygun olması, banka kredi geçmişinizinde düzenli olması gerekmektedir. Kullanmakta olduğunuz kredi ve kredi kartı varsa bu ürünlerin ödemelerinde gecikme olmaması şartı vardır. Ayrıca emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa kredi başvurusunda bulunabilir.

Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz. Çalışan müşteriler ise sigorta durumuna göre kredi onayı alacak 6 aylık sigortanız var ise ve daha önceden de sigortalı olarak başka iş yerlerinde çalıştırırsanız Kredi başvurunuzu Vakıfbank üzerinden yapabiliyorsunuz. Ama son 6 aylık sigortanızın kesintisiz olarak aynı iş yerinden yatmış olması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız size vereceğimiz yöntemler ile birlikte VakıfBank'ın sadece kimlikle alacağınız Kredi başvurusunda faydalanabilirsiniz.

Vakıfbank kimlik ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank bankaya gitmeden 25000 TL kredi nasıl alınır?

Bankaların yeni yaptığı kredi kampanyaları başında gelir belgesiz krediler gelmektedir. Gelir belgesiz olarak alacağınız kredilerde banka müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapmaktadır. Yeni belgesiz krediler genellikle bankada hesabı olan kişiler için veriliyor. Eğer Vakıfbank üzerinde bir hesabınız varsa banka şubesine sadece kimliğinizle giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka bu durumda sizlere 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisini verecektir. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan kişiler başvuru formunu doldurduktan sonra onay alırsa bu onaylı mesaj ile kimliğini yanına alarak en yakın Vakıfbank şubesine gidip kredilerini kullanabilirler. Vakıfbank verdiği krediler de 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

Vakıfbank bankaya gitmeden 25000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız banka mobil uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun için internet bankacılığı şifresini ihtiyacınız vardır.

Vakıfbank mobil uygulamasına kimlik numaranız ve internet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra açılacak olan menüde ihtiyaç kredisi başvuru bölümünden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 25 bin TL'ye kadar kredi istiyorsanız 25000 TL ve istediğiniz vadeyi seçtikten sonra hemen başvur butonuna tıklayınız. Ayrıca bu bankanın hazır kredi limiti de vardır. Bankanın eğer size hazır kredi limitini görmek istiyorsanız krediler bölümünden hazır kredi bölümüne tıklayarak bankanın size ne kadar kredi hazırladığını görebilir ve bu limit size uygunsa hemen hesabınıza atabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 11:57