Vakıfbank Hesabı Olanlar Dikkat! 3 Ay Ödeme Yapılmayacak

Fakat Vakıf Bank'ın aktif müşterisi olan vatandaşlar için kredi işlemleri daha hızlı ve kesin sonuçlanmaktadır. Kamu Bankası olanı Vakıf Bank vatandaşa 3 ay geri ödemesiz kredi desteği paketini açıkladı. Vakıfbank yetkilileri tarafından yapılan açıklamada çekilecek olan krediler 3 ay geri ödemesiz olarak kullanılabilecek. Ekonomik olarak zor durum altında kalan vatandaşları sevindiren bu haber oldukça dikkat çekti. Vakıfbank tarafından sunulan bu Kredi paketi ihtiyaç kredisi kampanyası olarak değerlendirildi. Bu kredi kampanyası kapsamında vatandaşlar 3 ay geri ödeme olmadan kredilerini istedikleri vade ile alabilecekler.

Geri Ödeme Nasıl Yapılacak?

Vakıfbank tarafından sağlanan Kredi’de 8 farklı ödeme şekli bulunmaktadır. Bu ödeme şekiller sırasıyla aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli ve değişken taksitli olarak ödeyebilirsiniz. Vakıf Bank'a yapılacak olan kredi başvuruları Vakıfbank tarafından yürütülen Kredi politikaları kapsamında değerlendirilecektir. Bu kredi seçeneğinden yararlanmak için banka tarafından çoğunlukla kefil istenmemektedir. Korona Virüs salgını kapsamında vatandaşların salgının etkilerini en az seviyede hissetmeleri için yapılan bu tarz devlet destekli kredi paketleri için kredi çekme şartları esnetilmektedir.

Vakıf Bank Kredi Nasıl Çekilir?

Vakıfbank tarafından sağlanan Kredi paketlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurularını çeşitli şekillerde yapabilmektedirler. Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkat edilmesi için tüm bankalarda esnek çalışma saatleri uygulanmaktadır. Bunun yanında devlet kurumları ve kamu binalarında da olduğu gibi bankalarda da uzaktan yapılan işlemler oldukça artmıştır.

Şubelerde yoğunluğa sebep olmaması açısından kredi başvuruları telefonla ya da internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu kapsamda Vakıfbank müşterileri isterlerse telefonlarında bulunan Vakıfbank mobil uygulamaları ile kredi başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank müşterisi olmayan kişiler ise Kredi başvurusunda bulunmak için SMS ile başvuru yöntemini kullanabilirler. SMS ile başvuru yapmak için ise aralarında boşluk bırakılarak KREDI, TC Kimlik No, Aylık gelirinizi yazarak 5724’e SMS atmanız yeterli olacaktır. Kredinizin sonucu kısa sürede tarafınıza bildirilecektir.

Vakıf Bank 3 Ay Ödemesiz Krediden Kimler Faydalanacak?

Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getiriyor olması gerekmektedir. Vakıf Bank 3 ay ödemesiz kredi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar düzenli gelir sahibi olması gerekmektedir. Bunun yanında korona virüs salgını sebebi ile gelirlerinde düşüş yaşayan vatandaşlar bu kredi imkânlarından faydalanabilmektedirler.

Esnetilen kredi şartları kapsamında kredi notunuzun da aşırı derecede düşük olmaması gerekmektedir. Düşük faizli kredi olarak tanımlanan devlet destekli krediler vatandaşların ekonomik düzenlerini korumaları için verilmektedir. Vakıfbank tarafından sunulan kredi paketinin detaylarına bakacak olursak vade seçeneklerinin 3 ile 36 ay arasında olduğunu görmekteyiz. 36 aya kadar vade seçeneği bulunması vatandaşların kredilerini geri ödemelerinde kolaylık sağlamaktadır. Buna göre kredi paketinde belirlenen faiz oranı ise %1,52 olarak belirtilmektedir. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlara verilecek olan kredinin miktarı ise 3 bin lira ile 125 bin lira arasında değişiklik göstermektedir. Belirtilen vade seçenekleri ve kredi tutarına göre faiz oranları ise %1,52 den başlayarak farklılık göstermektedir. Kredi çekmeden önce farklı vade seçenekleri ile dilediğiniz kredi paketini oluşturabilirsiniz.