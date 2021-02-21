Vakıfbank, Halkbank, İş ve Akbank Hesabı Olanlara Dikkat! Hemen Yapın

Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve İş Bankası hesabı olanlara tebliğ edildi! Bütün hesabı olan vatandaşları ilgilendiren tebliğte, Bankada hesap açtırmış olan milyonlarca insan, müşterilerine karşı uyarıda bulunmaya başlamıştır. Özellikle de İş Bankası, Akbank, Vakıfbank ve Halkbank bankaları konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmaya devam etmiştir. Durumla ilgili son 4 ayın kalmış olması hala vatandaşların bilgisinde değildir.

Daha önceden kullanmadığınız banka hesapları konusunda yapılan duyurulan hemen hemen herkesi ilgilendirecek niteliktedir. Daha önce herhangi bir bankadan hesap açtıysanız ve bu hesabın içerisinde şahsınıza ait olan bir para varsa, bu ücretleri en kısa zamanda almanız ve kendi hesabınıza geçirmeniz gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Bankaların duyurusunu yaptığı konu, özellikle de zamanında ticaret alanında yatırım yapmış ve hesap açtırmış kişiler için çok önemlidir. Eskiden de olsa açılan herhangi bir hesabınızda para bulunması şimdilerde oldukça fazla işinize yarayabilir ve birçok probleminizi çözmenize katkıda bulunabilir. Özellikle de pandemi döneminin ağır şartları milyonlarca insanın ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmasına ve ihtiyaçlarını giderememesine neden olmuştur. Bankalar ise; bu konuyla alakalı yeni bir yaptırım uygulayarak vatandaşlarının daha önceden unuttuğu bütün paraları iade etme kararı almıştır. 10 yıl içerisinde açtırdığınız hesapta 1 TL bile unutmuş olsanız bu parayı yeniden alabilir ve dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Konuyla ilgili haberleri okuyan milyonlarca insan ise, başvurular ne zaman başlıyor? Konusunda araştırma yapmaya başlamıştır. Bankalarda unuttuğunuz ve hala almadığınız bütün paraları alabilir ve başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz. Ancak başvuru sürenizi geçirmemeniz ve bu konuda titiz olmanız çok önemli olacaktır. 4 ay içerisinde konuya ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamanız durumunda, bankada bulunan bütün paranı TMSF’ye yani Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Başvurular Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Bankalarda para unuttuğunu düşünen ya da bu konuda emin olamayan insanların büyük bir kısmıKonusuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Ancak başvurunuzu yapmadan önce, hesabınızda para unutup unutmadığını öğrenmeniz ve buna göre bankaya talepte bulunmanız gerekmektedir.

Banka hesabında para olup olmadığını öğrenmek için ise; söz konusu bankaların kendi web sitesini ziyaret etmeniz ve burada yayımlayarak vatandaşlarla paylaştığı listeyi okumanız gerekmektedir. Eğer kendi adınızı göremediyseniz, T.C kimlik numaranız ve adınız soyadınızla listede olup olmadığını aratmanız mümkün olacaktır. Bu işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirmeniz ve hangi bankada hesabınız olduğunu görüntüleyebilmeniz de mümkün olacaktır.

Siz herhangi bir bankadan hesap açtığınızı ancak açmış olduğunuz hesabın listede veya e-devlet üzerinde gözükmediğini düşünüyorsanız, bu durumda bankaya giderek de talepte bulunabilirsiniz. Hesabınızın olduğunu düşündüğünüz bankada çalışan yetkililer, sizin daha önce bu bankanın müşterisi olup olmadığınıza dair bütün belgeleri detaylı bir şekilde inceleyecek ve konuyla alakalı da size mutlaka bir bilgi verecektir.

Bankalardan Yapılan Açıklama

Bankalardan yapılan açıklama son 10 yıl içerisinde olan bütün bankalarda açtırdığınız hesaplarda olan en ufak ücreti bile alabileceğinizi ancak bu tarihin en fazla 15 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacağı da bankaların verdiği bilgiler arasında yer almaktadır. TSMF’nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yaptığını açıklamalar ise; son 10 yıl içerisinde neredeyse 1 milyon 44 bin tane hesap açılmış ve burada unutulan 217 milyon değerinde bir paranın bulunduğu verilen bilgiler arasında yer almaktadır. Siz de hesabınızda unuttuğunuz paranın TSMF’ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) aktarılmasını istemiyorsanız, hemen başvurularını yapmaya da başlayabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 11:03