Vakıfbank, Halkbank, Albaraka Türk Tek Tek Duyurdu! Bu bankalarda hesabı olanlar dikkat!

Bu durumun nedenleri ise;

Farklı bankalardan kredi çekmek,

Alternatif işlerde mesai harcamak,

Farklı banka kredi kartlarına ihtiyaç duymak olarak çeşitlendirilebilmektedir.

Bireylerin birden çok bankada hesabı olması ise hesap takiplerini otomatik olarak daha zor hale getirmektedir. Hatta inanmak zor olsa bile pek çok vatandaş banka hesaplarında paraları olduğunu bile unutmaktadır. Bu neden yüzünden bankalardan resmi uyarılar gelmeye başlamıştır.

Bankalardan Uyarı Geldi!

Bankalar, müşterilerinin mağduriyet yaşamamaları adına farklı açıklamalar yapmaktadır. Bankalardan uyarı geldi haberleri de bundan ileri gelmektedir. Zira pek çok vatandaş yasal süre yaklaşmasına karşın hesaplarındaki paraları değerlendirmemektedir. Bu da miktarların otomatik olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üzerine aktarılması anlamına gelmektedir.

Aktarıma konu olacak bir diğer gelir ise SGK tarafından gerçekleştirilen ödemelerdir. Bilindiği üzere kurum duruma göre;

Doğum ödeneği,

Süt parası,

Ölüm parası gibi desteklerde bulunmaktadır.

Hesaplara otomatik olarak gönderilen bu tür paraların 12 ay içerisinde kullanılması gerekmektedir. Kullanım gerçekleşmediği hallerde bu kez paralar SGK bünyesine geri gönderilmektedir. Her iki koşulda da hesap sahipleri nakitlerine erişim sağlayamamaktadır. Bundan ötürü hesap kontrolleri oldukça önem arz etmektedir.

Başvuru İçin Son 4 Ay

Vakıfbank,

Halkbank,

Albaraka Türk resmi internet siteleri üzerinden yayımlanmıştır.

Bankalarda kalan para miktarları geniş kitleler tarafından önemsenmemektedir. Bu kapsamda senelik olarakbünyesine milyonlarca TL para aktarılmaktadır. Bankalar, bu sene içerisindeki son başvuru tarihlerinin yaklaşması ile birlikte uyarılara başlamıştır. Bahsedilen uyarılar;

İlanlarda konu detaylı ve anlaşılır olacak şekilde açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra bankalar kendilerine ait olan listeleri de yayımlamışlardır. Bu sayede hesabı olanlar kendi isimlerini listeler üzerinden rahat bir şekilde kontrol edebilmektedir. Kontrollerde açıklanacak olan farklı yöntemler de bulunmaktadır. Yöntemler çeşitlendirilerek herkese kendine uygun olan alan üzerinden hareket edebilmek hakkı tanımlanmıştır.

Başvuru Yapmayanların Paraları Devredilecek

Kullanılmayan paralar devredilecek konusu hakkında uyarılar banka bazında değişim göstermektedir. Buna karşın her banka geçtiğimiz sene içerisinde resmileşen verileri doğrulamaktadır. Zira geçtiğimiz yıl içerisinde 1 milyon 44 bin hesap açılmıştır. Açıklan bu hesaplarda yer alan mevduat ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bütçesine aktarılmıştır. Tabi hesapların açılarak aktarıma konu edilebilmesi için belli şartların sağlanması gerekmektedir.

Resmi olarak bir hesabın açılabilmesi için hesap içerisinde on yıldan bu yana hareket gerçekleşmemiş olması şartı aranmaktadır. Geçtiğimiz sene içerisinde on yıldan bu yana işlem yapılmayan hesaplar açıldığında aktarım miktarı 217 milyon TL’yi bulmuştur. Bu seneki başvurular da başladığı için son başvuru tarihine kadar işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Bankada Kalan Paralar Hakkında Duyuru

Bankalardan son başvuru uyarısı gelmesinden sonra vatandaşların bir kısmı harekete geçmiştir. Öncelikle hesapların açılmasına kadar 4 aylık bir başvuru zamanı bulunmaktadır. net tarih olarak ise 15 Haziran 2021 verilmektedir. Müşterilerin en geç bu zamana kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Başvuruların;

Şahsi olarak,

Kimlik belgesi ile,

Hesapların bulunduğu banka şubelerine yapılması önemlidir.

Bankada kalan para olup olmadığının bilgileri açıklanan listelerden net bir şekilde öğrenilebilmektedir. Banka listeleri yerine farklı yöntemlerin denenmesi de mümkündür. Bu alanda vatandaşlara e-devlet kullanımı önerilmektedir. Vatandaşlar e-devlet üzerinden TMSF alanına giderek de istedikleri sonuçlara erişim sağlayabilmektedir. Bu alanlarda bankalarda kalan para miktarları kuruş hesabı da yapılarak yayımlanmaktadır.