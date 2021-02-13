Vakıfbank Halkbank Albaraka Türk'te Hesabı Olan Vatandaşlar Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Bu haber Vakıfbank, Halkbank, Albaraka Türk bankalarında hesabı olan binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Söz konusu bankalar müşterilerini uyarıyor fakat az bir zaman kalmasına rağmen çoğu vatandaşın haberi yok.

Halkbank, Vakıfbank, Albaraka Türk vatandaşları hesaplarında para kalmış olma ihtimaline karşı uyardı. Paralarını çekmek için bankalara başvuru yapmayan vatandaşların paralarına el konulacak ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Son başvuru tarihine sadece 4 ay kaldı. Acele edin.

Kullanmadığınız banka hesaplarınızda para kalmış olabilir. Bankalar müşterilerini bu konuda uyarmaya ve sadece 4 ayları kaldığını hatırlatmaya başladı. Hesaplarınızda para kalıp kalmadığını e-devlet'ten ya da TMSF’nin internet sitesinden sorgulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra hangi bankanın müşterisi iseniz o bankanın internet sitesine girerek de öğrenebilirsiniz.

Pek çok vatandaş bankada para unuttuğunun farkında olmadığı için her yıl bankalarda unutulan milyonlarlarca liraya devlet tarafından el konuluyor. Geçtiğimiz sene son 10 senede hiç işlem yapılmayan hesaplarda 217 milyon lira unutuldu ve hak sahipleri gerekli başvuruları yapmadığı için bu paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılmıştı.

BANKALAR UYARDI

Albaraka Türk, Halkbank, Vakıfbank müşterilerine 15 Haziran 2021 tarihine kadar banka şubelerine giderek başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti. Bankada unuttuğunuz para olup olmadığını bankaların resmi internet sitesinde yayınlanacak olan zaman aşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacakların listesine bakarak sorgulayabilirsiniz.

Açtığınız hesaplarda belirli bir süre işlem yapmadıysanız bu hesaplarınızdaki paralar zaman aşımına uğrar ve banka şubelerine gidip başvuru yapmamanız durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılır.

E-devlet hesabınıza girerek, bankaların listelerini tek tek incelememize gerek kalmadan hesaplarınızda ne kadar para kaldığını ve para unutup unutmadığınızı kolayca öğrenebilirsiniz. Söz konusu bankalarda hesabınız varsa bu sorgulamayı yapmanız ve gereken başvuruları banka şubelerine iletmeniz için yalnızca 4 ayınız kaldı. Bankalara TC Kimlik numaranız ile giderek paranızı çekmek için başvuruda bulunabilirsiniz.