Vakıfbank, Denizbank ve Ziraat Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası başlattı.

Vakıfbank, Denizbank ve Ziraat Bankası, 100000 TL borç kapatma kredisi alacak olan müşterilerin güncel kredi ve güncel kredi kartı borçlarının olması gerekiyor. Daha önce bankalardan eğer kredi kullandınız ve bu krediler, avukata düştüyse İcralık olduğunuz için ve kara liste müşterisi olduğunuz için bu borç kapatma, kredisini alamazsınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notuna da bakılarak onay verilecektir. Kredi notu: 1100 ve üzerinde olan kişiler, Vakıfbank, Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden 100000 TL borç kapatma kredisi alabileceklerdir.

Vakıfbank, 100.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank, 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu kampanyası başlattı. Sizlerde yüz bin TL'ye kadar bu banka üzerinden borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak tüm banka borçlarınızı transfer edebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz gerekiyor. Kimliğiniz ve gelir belgeniz ile kredi başvurusu yaptıktan sonra diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınız hesaplanacak ve bu limitlere göre, sizlere kredi onayı verilecektir. Vakıfbank, 100000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yaptığınızda, 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır. 100000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler, diğer bankadaki olan borçlarını kapattıktan sonra eğer üzerlerine ihtiyaç kredisi almak istiyorsak bunu bankaya iletmeleri gerekiyor.

Denizbank, 100.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, 100.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile bile gidebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka hemen değerlendirme yapacak ve sizlere, şube onayında kredi verecektir. Denizbank kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, kredi notu düşük olsa bile onay alabiliyor. Bankanın resmi internet sitesinden veya bankanın şubelerine giderek bu kredi ile ilgili bilgi alabilirsiniz, Denizbank üzerinden kredi onayı almak isteyen kişiler eğer bir işyerinde çalışıyorsa, en az 3 aydır aynı işyerinde sigortasının yatmış olması gerekiyor.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar müşterilerine düşük faiz oranları ile birlikte borç kapatma veya bir diğer adıyla borç transfer kredisi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurularında kredi başvurunuz onaylanırsa hemen Kredinizi kullanabileceksiniz. 100.000 TL kredi başvurusu yapan müşterilerin 36 ay vadeye kadar borç transfer kredisi alabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekli. Emekli olan müşterilerde diğer bankalarda olduğu gibi, Ziraat Bankasında da emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları şartı vardır. 100 bin TL üzerinde borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız da bankaya ipotek vererek, ipotek karşılığı borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.