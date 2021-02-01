Vakıfbank Anında Onaylı Faizsiz 50 Bin TL Kredi Müjdesi!

Vakıfbank bu bağlamda salgının ilk dönemlerinde de şimdi de;

Geniş kredi olanakları,

Anında kredi imkânı,

Düşük faiz oranları,

Vade sayılarında artış,

Kredi taksitlerinde ödeme ertelemesi gibi kampanyalar sunmaktadır.

Sunumu gerçekleştirilen kampanyalar sayesinde vatandaşların acil nakit ihtiyaçları giderilmiş olmaktadır. Banka son olarak sıfır faiz üzerinden kredi tanımlaması yapacağının haberlerini duyurmuştur.

Vakıfbank Sıfır Faizli Kredi Kampanyası

Vakıfbank sıfır faizli kredi sisteminden istifade etmek isteyenlerin kredi sicillerinin bozuk olmaması gerekmektedir. Bu kredi 50 bin TL’ye kadar temin edilebilmektedir. Ayrıca kredinin tek avantajı faizsiz olarak sunulması da değildir. Elde edilen veriler ödemeler konusunda;

Azalan taksit oranları,

Artan taksit oranları,

3 ay erteleme sistemi,

3 ayda bir taksit ödemesi,

Değişken taksit ödemeleri

Son taksitte balon ödemesi gibi sistemlerin kullanılabileceğini göstermektedir.

Kredide ana amaç vatandaşların salgın çerçevesinde ekonomik olarak rahatlamalarını sağlamaktır. Bu neden yüzünden bankada ödeme planları bireysel şekilde hazırlanmaktadır. Kredi başvurusundan onay alanlar ödeme planlarında isteklerini yetkililere bildirmektedir. Böylelikle eldeki olanaklar maksimum seviyede kullanılmış olmaktadır.

50 Bin TL Kredi Müjdesi Vakıfbank’tan

Kredi teminlerinde rakamlar maksimum değerler üzerinden tanıtılmaktadır. Vakıfbank 50 bin TL kredi de bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir. Tercih eden kullanıcılar krediyi 50 bin TL almak zorunda değildir. Fakat bahsedilen kredi imkanları çerçevesinde en çok 50 bin TL kredi çekilebilmektedir.

Vakıfbank Kredisini Kimler Kullanabilir?

Kredi açıklamalarında bu kampanyadan minimum ne kadar tutar çekilebileceğine de yer verilmiştir. Ancak bankanın tek kredi kampanyası bu değildir. Vatandaşlar daha az ya da daha çok olan kredi taleplerini de Vakıfbank üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Bunun için sadece daha farklı kredi paketleri önerilecektir. Kredi paketi her ne olursa olsun bankanın ana başvuru sisteminde değişim olmadığının altı çizilmektedir.

Vatandaşların Vakıfbank kredi başvurusu yapmaları zor değildir. Ancak banka, kredi başvurularına onay vermeden önce katılımcıları belli kıstaslar üzerinden incelemektedir. Bu sayede vatandaşlar gelir düzeylerine göre kredi temin etmiş olmaktadır. Aynı sistem, kişilerin ödemede sıkıntı yaşayabilecekleri miktarların altına imza atılmasının da önüne geçmektedir. Bu alanda bankanın kredi şartları;

Kişilerin on sekiz yaşından büyük olması,

Kredi sicillerinin bozuk olmaması,

Sigortalı bir işlerinin bulunması temellerine dayandırılmaktadır.

Özellikle kredi puanları düşük olmayanlar kredi taleplerinden olumlu yanıt almaktadır. Üstelik bu tür kişilerin kefil ya da teminat gibi işlemlerle uğraşmalarına da gerek kalmamaktadır. Kefil ve teminat istenen krediler de bulunmaktadır. Fakat bu kampanyada böyle bir istem olduğuna yönelik açıklamalar yapılmamıştır.

Vakıfbank Kredisinde Başvuru

Vakıfbank kredi başvuru ekranı bulunduran bankalardan biridir. Bankadan kredi çekmek isteyenlerin bu sayede başvurularını online olarak yapabilmelerine imkân tanınmaktadır. Online sistemlerin kullanımı;

Bankanın resmi internet sitesinden,

Mobil bankacılık işlemlerinden,

İnternet bankacılığından gerçekleştirilebilmektedir.

Ön başvurulardan sonra krediye onay alanlar detaylar için şubelere gitmektedir. Fakat bu kredi için en baştan doğrudan şubeye gidilmesi önerilmektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler yanlarında kimlik belgelerini de götürmek zorundadır.

Bankalarda görev yapan bireysel müşteri temsilcileri başvuruları doğrudan almaktadır. Kısa süre içerisinde tamamlanan incelemeler kredi alınıp alınamayacağını kesinleştirmektedir. Bu adımdan sonra ikili görüşmeler üzerinden ödeme tablosu oluşturulmaktadır. İmzaların atılmasından sonra çekilen kredi müşterilerin hesaplarına aktarılmaktadır.