Vakıfbank Anında Onaylı Faizsiz 40 Bin TL Kampanyası Rekor Kırıyor

İhtiyaç kredilerine talep artarken gerek kamu gerekse özel bankalardan vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye yönelik adımlar geliyor. Bu adımlardan bir tanesi de çok tercih edilen kamu bankalarından olan Vakıfbank tarafından atıldı. Vakıfbank vatandaşlarımıza anında kredi ile destek sunuyor!

Salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımızın acil nakit ihtiyaçları da giderek artıyor. Kredi onayı için günlerce beklemek ise kâbus olmaktan çıktı! Vakıfbank anında kredi ile her şey daha hızlı ve daha kolay.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisine Kimler Başvurabilir?

Vatandaşlarımız kredi çekerken çoğunlukla kamu bankalarını tercih ediyorlar. Bu yüzden de kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’a rekor düzeyde başvuru geliyor. Faizsiz ihtiyaç kredisi içinse bazı koşullar gerekmekte.

İhtiyaç kredileri bu zor zamanlar da birçok vatandaşın desteğine koşuyor. Gerek sağlık gerekse eğitim gibi acil ve ertelenmesi mümkün olmayan ihtiyaçların giderilmesine destek oluyor! Salgın devam ettikçe vatandaşlarımız etkilense de destek kampanyaları ve kredi kampanyaları da sürmeye devam ediyor. Çocuklu ailelere özel verilen bu krediden yararlanmak içinse gereken bazı koşullar bulunmakta.

Vakıfbank Faizsiz Kredi Şartları

Anında faizsiz kredi desteği açıklanmasıyla beraber vatandaşlarımızdan rekor düzeyde talepler gelmeye devam ediyor. Salgınla birlikte vatandaşlarımızın da nakit desteğine olan ihtiyaçları arttığı için bu kampanyalar adeta onlar için biçilmiş kaftan oluyor. Vakıfbank tarafından verilen anında faizsiz kredinin koşulları ise şu şekilde;

Ailenin 18 yaşını doldurmamış en az bir çocuğu olması gerekmektedir. Eğer tüm çocuklarınız 18 yaşını doldurmuşsa bu krediden yararlanamazsınız

Vatandaşlarımızın özel ya da kamu bankası dahil hiçbir bankaya kredi borçlarını olmaması gerekmektedir. Eğer mevcut kredileri varsa da düzenli ödeme yapıyor olmaları kampanyanın ön koşullarından biri.

Son olarak da vatandaşlarımızın kredi notuna bakılmaktadır. Kredi notu çok düşük olanlar da başvurularda dezavantajlı konuma düşeceklerdir.

Salgın döneminde çocuklu aileleri desteklemek için verilen kredi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Birçok kredi de olduğu gibi bu ihtiyaç kredisi içinde vatandaşlarımıza sunulan vade oranı 36 aydır. Vakıfbank tarafından yine vatandaşlarımıza uygun ödeme planları da sunulmaktadır. Vatandaşlarımız ödeme planlarını maaş günlerine göre ayarlayabildikleri gibi farklı seçeneklerden de yararlanabilirler. İster ay başı ya da ay sonu taksitlerini ödeyebilirler. Ya da Vakıfbank’ın kişiye özel sunduğu özel ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirler.

Vakıfbank Anında Faizsiz Kredi Çekerken Bunlara Dikkat Edin!

Vatandaşlarımız salgın dönemiyle birlikte krediye eskisinden daha çok başvurur oldu. Hatta salgın dönemiyle birlikte birçok vatandaşımız hayatında ilk kez kredi almak zorunda kaldı. Hal böyle olunca uzmanlar da vatandaşları kredi çekerken dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Öncelikle vatandaşlarımız kredilerini ödeme güçlerine göre çekmeliler. Geri öderken zorlanacakları kadar yüksek meblağlarla kredi almak sadece ev bütçesini zorlayıp huzursuzluğa sebep verecektir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise ödeme planları! Vatandaşlarımızın taksitlerini zamanında geri ödemeleri kredi notları için oldukça önemli. Bu nedenle vatandaşlar ödeme günlerini mümkün oldukça maaş günlerine yakın seçmelidirler. Bu noktada kredi aldığınız müşteri temsilcisi ile görüşmek ve ondan tavsiye almak en akıllısı olacaktır.

Son olarak vatandaşlarımız kredi başvurusu yaparken gerek ihtiyaç gerek konut gerekse taşıt kredilerinde belli bir kredi masrafı çıktığını unutmamalıdır. Kredi başvurusu yaparken kredi masrafları da göz önünde bulundurulmalıdır!