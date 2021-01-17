Vakıfbank 20.000 TL ve 50 bin TL ayrı ayrı 2 kredi kampanyası başlattı! En uygun kredi kampanyası

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredilerine hemen kullanacağını söyleyebiliriz. Şimdi sizlere başvuru nasıl yapılır? Kredi şartları nelerdir? Bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Vakıfbank kredi başvuru şartları nelerdir?

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini kullanabilecektir. Bu şartların başında emekli olmanız veya çalışıyor olmanız gerekiyor. Çünkü banka düzenli bir geliri olan müşteriye kredi imkanı sunar. Sizler de eğer kredi başvurusu yapacaksınız, Vakıfbank şartlarına uygun olmanız durumunda onay olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, VakıfBank'a gittikleri zaman kimliklerini verdikten sonra banka bu kişilerin sorgulamalarını yapar. Çalışan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması, emekli olan kişilerin de emekli maaşını bu bankadan alıyor olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olmanız durumunda kredinizi anında kullanabileceksiniz. Bankalardan icralık veya avukatlık olduysanız maalesef onay olamayacağınızı söylemek istiyoruz.

Vakıfbank 20.000 TL kredi başvurusu

Vakıfbank 50.000 TL kredi başvurusu

Vakıfbank üzerinden 20.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubesine gitmeden de internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu bankada bir hesabı olması ve banka hesabı üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Bu şartlara uygun olmanızla beraber hemen kredinizi banka şubesinden kullanabileceksiniz. Kredi şartları uygun olduktan sonra banka hızlı bir şekilde size ne kadar onay aldığınızı söyleyecek ve bu onaylı krediyi 36 ay vadeye kadar bölerek hesabınıza yatıracaktır. Banka ayrıca banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yaptırmaktadır. Banka şubesine gittiğiniz zaman kimlik ve gelir belgenizi götürerek 20.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

50.000 TL kredi kampanyası genellikle kredi notu yüksek olan müşterilere veriliyor. Sizde emekli ve çalışansanız, Vakıfbank üzerinden yeni kampanya olan emekli kredisi ve çalışanın artısı kredisine VakıfBank şubelerinden katılabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de sadece kimliğinizle başvuru yapıyorsunuz. Kimliğiniz ile yapacağınız bu başvuru sonrasında krediniz onaylandıktan sonra hemen aynı gün içinde de kullanabileceksiniz. 50.000 TL kredilerde özellikle diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatabiliyorsunuz. Diğer bankada olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak bu bankadan 50.000 TL'ye kadar onay olabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli yapıyorsunuz. Vakıfbank üzerinden kullanılan krediler de ödeme tablosunda ayrıca artan ve azalan taksit ödemesi de yapmanız mümkündür.