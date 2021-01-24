Vakıfbank 1 Yıla Kadar Ödemesiz Kredi Paketini Duyurdu

Salgının ekonomik olarak olumsuz etkilerinden kurtulmak adına kamu bankaları destek paketlerini açıklamaktadır. 2020 yılı içerisinde kamu bankaları olan;

Vakıfbank,

Halkbank,

Ziraat Bankası farklı kredi olanaklarını vatandaşlara duyurmuşlardır.

Kredilerden istifade edenlerin sayısının çok olması kredilerin yerinde olduğunun net olarak anlaşılmasını sağlamıştır. Ne yazık ki 2021 de salgının gölgesinde başlamıştır. Ekonomik önlemler bu neden yüzünden içinde bulunduğumuz yıl içerisinde de devam edecektir. Bundan kaynaklı olarak kamu bankaları yeni destek ve kredi paketlerini açıklamaya başlamıştır. Açıklamalardan ilki Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılmıştır.

Vakıfbank’tan Yeni Kredi Açıklaması Geldi

Vakıfbank kredi sisteminde güncelleme gerçekleştirmiştir. Üstelik açıklanacak olan kredinin pek çok anlamda ilklere imza atan bir sistemi bulunmaktadır. Bu neden yüzünden 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da krediden geniş kitlelerin istifade etmesi beklenmektedir. Kredi hakkındaki resmî açıklamalar kredinin toplamda 40 milyar TL büyüklüğünde olduğunu ortaya koymaktadır.

Yenilenmiş olan kredi paketinin dikkat çekmesi ödeme planının açıklanması ile gerçekleşmiştir. Bu zamana kadar duyurusu yapılmış olan kredilerde taksit ödemeleri;

3 ay,

6 ay arasında ertelemeli olarak sunulmuştur.

Vakıfbank duyurularında açıklanan kredi olanaklarında bu kredideki erteleme miktarının 1 sene olduğunun altı çizilmektedir. Verilen 1 sene maksimum rakamlardan oluşmaktadır. Bireyler ya da kurumlar uygun bulunmaları halinde 1 seneye kadar ödemelerini öteleyebilmektedir.

Kredi Paketinden Kimler Yararlanabilecek?

Kredi paketlerinin bir kısmı belli kesimlere öncelik tanıyarak sunulmaktadır. Geçtiğimiz zamanlarda esnaflar için bu tür kredilerin verildiği bilinmektedir. Özellikle 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi olanağı çok konuşulmuştur. Vakıfbank ihtiyaç kredisi paketinde de bu gibi bir durum söz konusudur. Kredi temininde;

İmalat sanayi firmalarına,

İhracat sanayi firmalarına öncelik tanınmaktadır.

Kredi Özellikleri Ne?

Firmalara yönelik bir kredi sistemi olduğu için alınacak olan miktarlar da yüksektir. Bu neden yüzünden ödeme planlarında sistematik olarak hareket edilmektedir. Krediye başvuracak olanlar kendi durumlarına ya da isteklerine göre en esnek olan ödeme planlarını elde edeceklerdir. Burada ödeme planına uygun olarak hareket etmek en önemli noktalardan biri olarak açıklanmaktadır.

Vakıfbank yeni kredi paketi hakkında resmî açıklamalar yapılmaya devam etmektedir. Kredi özellikleri arasında;

İmalatçı ve ihracatçı firmalara uygun olduğu,

1 yıla kadar ödemesiz olarak alınabileceği,

12 ila 72 ay arasında vadelerin değerlendirilebileceği,

40 milyar TL toplam hacme sahip olduğu gibi açıklamalar yapılmaktadır.

Bilindiği üzere salgından ekonomik olarak etkilenen sektör sayısı her geçen gün artmaktadır. İhracat ve imalat ile uğraşanlar da bu grubun en önde gelen isimlerinden biridir. Vakıfbank, firmaları destekleyerek ekonomide istikrar paketine halen katkıda bulunduğunu açıklamış olmaktadır.

Firmalar salgın kapsamında üretim için faiz oranlarının düşmesini beklemektedir. Vakıfbank özel kredi sistemi bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Bankadan yüksek miktardaki kredileri oldukça uygun faiz oranlarından çekebilmek mümkündür. Bu sayede firmalar üretime ara vermek zorunda kalmayacaktır.

Kredi Başvurusu Hakkında

Vakıfbank, kredi açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu da kredinin başvurulara açıldığı anlamına gelmektedir. Firmalara uygun olan bu kredi oldukça ciddi meblağları içermektedir. Bu neden yüzünden başvuruların sorunsuz olarak gerçekleşmesi çok önemlidir. Normal şartlar altında Vakıfbank kredi başvurusu için;

Mobil bankacılık,

İnternet bankacılığı öncüleri kendini göstermektedir.

Ticari alanda etki edecek bu gibi kredilerin başvurularında da aynı durum geçerlidir. Fakat oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmak adına başvurular için şubelere gidilmesi önerilmektedir. Şubeler virüs önlemleri kapsamında hizmet verdiğinden bir sorun oluşmamaktadır.